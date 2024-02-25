Вероятно, что таким образом они хотели остановить движение украинских грузовиков. Если они пробьют колеса, то не смогут двигаться дальше.
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Гвозди на границе
На пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" польские фермеры рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы. Как отметил водитель, который стоял в очереди, сделали это именно поляки. Они приехали на пикапе и выбросили из багажника острые предметы.
Вероятно, польские фермеры сделали это, чтобы украинские водители, которые и так стоят в очереди, пробили колеса и не смогли продолжить движение. На место уже прибыли полицейские и коммунальщики, чтобы ликвидировать предметы с дороги – чтобы украинские водители смогли безопасно проехать.
Кроме этого, водители поделились видео, на которых показали, сколько гвоздей и шурупов удалось собрать.
Фермеры рассыпали гвозди на границе: смотрите видео
Диверсия на границе
- В ночь на 25 февраля в Польше произошла самая масштабная диверсия с украинским зерном. Фермеры рассыпали украинскую агропродукцию из 8 полувагонов. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира. Это стало уже четвертым подобным случаем.
- На эту ситуацию отреагировал Владимир Зеленский – он отметил, что видит в подобных акциях "политику". Он добавил, что не понимает причин событий на границе и считает неправильным то, что сейчас происходит в отношениях двух стран.
- Президент Украины подчеркнул, что уверен, что премьеры двух стран найдут соответствующие шаги – для Украины важно сохранить союз с Польшей. В то же время Зеленский добавил, что в случае, если шаги не найдутся, то власть будет защищать наш бизнес.