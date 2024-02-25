Вероятно, что таким образом они хотели остановить движение украинских грузовиков. Если они пробьют колеса, то не смогут двигаться дальше.

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Гвозди на границе

На пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенное" польские фермеры рассыпали по всей дороге гвозди и шурупы. Как отметил водитель, который стоял в очереди, сделали это именно поляки. Они приехали на пикапе и выбросили из багажника острые предметы.

Вероятно, польские фермеры сделали это, чтобы украинские водители, которые и так стоят в очереди, пробили колеса и не смогли продолжить движение. На место уже прибыли полицейские и коммунальщики, чтобы ликвидировать предметы с дороги – чтобы украинские водители смогли безопасно проехать.

Кроме этого, водители поделились видео, на которых показали, сколько гвоздей и шурупов удалось собрать.

Фермеры рассыпали гвозди на границе: смотрите видео

Диверсия на границе