Этот инцидент произошел на железной дороге в селе Котомеж Быдгожского уезда Куявско-Поморского воеводства в Польше. В этих вагонах были зерна кукурузы.

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Украина заявила о повреждении 160 тонн зерна

В Министерстве восстановления Украины отметили, что новый акт вандализма произошел ночью с 24 на 25 февраля. Тогда была рассыпана украинская агропродукция из 8 полувагонов. Груз следовал транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.

Украинская сторона добросовестно выполняет свои обязательства, и, согласно договоренностям с польским правительством, не экспортирует некоторые виды агропродукции на территорию Польши. Это подтверждено на официальном уровне – ни зерновые, ни кукуруза, ни рапс – не остается там,

– заявили в министерстве.

В Польше повреждено 160 тонн зерна в результате вандализма / Фото из телеграм-канала Минвосстановления

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности.

Польские фермеры сообщали о диверсии с зерном

Первыми об инциденте с кукурузой в 10:47 сообщила группа "Забастовка фермеров, Свецкий уезд" в фейсбуке. Позже эту информацию подтвердили в группе фермерского хозяйства Ojdana, принадлежащего фермеру Губерту Ойдане.

Этот поляк баллотировался на последних парламентских выборах от пророссийской партии "Конфедерация" и известной своими украинофобскими заявлениями.

Позже сообщения о рассыпанном зерне распространило пророссийское польское онлайн-телевидение MIR, опубликовав короткое видео об этом.

Кроме того, видео с диверсией с украинским зерном распространил и член пророссийской партии "Конфедерация". Кадры мужчина сопроводил издевательским сообщением и комментариями.

Как выглядела диверсия с украинским зерном: смотрите видео

На этих видео можно увидеть, что зерно высыпано с не менее 8 вагонов. Далее вопрос саботажа, связанного с украинским зерном, привлек внимание фермеров и их сторонников. Многие в социальных сетях саркастически предполагали, что "механизм закрытия вагонов сломался", тогда как другие открыто выражали удовлетворение, что рассыпанная кукуруза имеет украинское происхождение.

В комментарии изданию Express Bydgoski пресс-секретарь Быдгощского городского отдела полиции Лидия Ковальская сообщила, что полиция получила информацию об инциденте на путях в 9:00 утра. Там сейчас ведется расследование относительно диверсии с зерном.

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