20 февраля 2024 года. Польшу охватили едва ли не самые большие митинги фермеров последнего десятилетия. Они перекрывали все пункты пропуска на границах, устраивали акции протеста на территории своего государства. И не пускали украинские грузовики в и из Украины.

Фермеры, перевозчики, лесники, охотники. И пророссийская партия "Конфедерация", пытающаяся затянуть "русский мир" в Польшу.

Это история об охлаждении дипломатических отношений Киева и Варшавы. И также рассказ о России, пытающийся "расшатать" Восточную Европу. Готовясь к выборам или пытаясь перетянуть на себя электоратское одеяло, польские политики вряд ли помнят, что у Кремля есть амбициозные геополитические планы. Которые, кстати, уже реализуют не только в Украине.

Гибридная война против Евросоюза или банальный протест предпринимателей? Отношения Украины и Польши – это верная дружба или временный союз? Российские нарративы или так называемая европейская усталость от войны? Почему Еврокомиссия не приняла решения для ряда стран, недовольных аграрным рынком в целом?

Некоторые из этих вопросов останутся без объяснения, но от этого не станут менее риторическими. Ибо ответ на них мы, кажется, знаем. И поделимся с вами в материале 24 Канала.

Что происходит между Украиной и Польшей: фильм 24 Канала

Новая эра отношений после 24 февраля

24 февраля 2022 года. Тысячи украинских беженцев пересекают границы с Польшей. Они убегают от полномасштабного вторжения, которое началось в 4 часа утра. Поляки встречают их на границах. Чай, убежище, гостинцы для самых молодых украинцев, которые из-за войны вынуждены были покинуть свои дома.

Польша первой принимала украинских беженцев 2 года назад / Фото sadeczanin.info

Официальная Польша становится адвокатом Украины на международной арене. Не просит, а требует у мира для нашего государства оружия, политической поддержки, дополнительного финансирования. И буквально прокладывает путь в Евросоюз.

Польша поддерживает быстрый путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а обсуждение членства должно начаться сразу после этого. Украина также должна получить доступ в фонды ЕС для восстановления. Украина этого заслуживает,

– так заявлял тогда президент Польши Анджей Дуда.

Пока туда направляются миллионы украинских беженцев, оттуда идет милитарная поддержка. Польша даже до полномасштабного российского вторжения начала помогать Украине наращивать обороноспособность. И уже во время большой войны передала бронетехнику, артиллерию и самолеты советских времен.

Дискуссии по истории откладывают на потом. Украина и Польша сплачиваются. Казалось, две страны нашли понимание в самые темные сутки.

Во Львове польского президента приветствуют как национального героя. Эти кадры мгновенно разлетаются по украинским и польским медиа.

Похолодание в польско-украинских отношениях

А потом – целый ряд событий, приводящих нас к 2024 году. К протестам, которые иногда перерастали из так называемых требований фермеров к ненависти в отношении украинцев. Призывы Путина "прийти и навести порядок в Украине и Брюсселе". Как из большой подруги Польша превратилась в страну, которую российская пропаганда начала разъедать изнутри?

Пшеводув. Небольшая деревня в Люблинском воеводстве Польши. Семь километров от украинской границы. Именно здесь 15 ноября в 15:40 по местному времени упала ракета российского производства. В результате погибли двое поляков. В этот же вечер созвали экстренное заседание Бюро по нацбезопасности. По его итогам, Польша привела часть своих войск в состояние повышенной готовности.

Последствия падения ракеты в Пшеводуве: смотрите видео

Впоследствии международные расследователи и польские управленцы заявили, что упавшая в Польше ракета была украинской.

Польский журналист Збигнев Парафянович в конце 2023 года издает книгу под названием Polska na wojnie ("Польша на войне"). Там он описывает начало полномасштабного вторжения России в Украину и последующие несколько месяцев. Эта книга – смесь официальных интервью и закулисных разговоров.

Збигнев Парафянович говорит, что именно событие в Пшеводуве стало первым шагом к похолоданию в отношениях двух стран. Пока украинские власти настаивали, что ракета летела именно от российских войск, польские эксперты провели расследование, заключили, что ракета была от украинской ПВО и ждали официальных извинений.

Однако 15 ноября 2022 года – это также и день, когда Россия выпустила 90 ракет по территории Украины и 10 дронов-камикадзе, чтобы уничтожить украинскую инфраструктуру и убить как можно больше украинцев. Западное сообщество после многочисленных консультаций возложило всю ответственность на Россию. На страну-агрессора, которая запускала ракеты и ближе к западным границам Украины, представляя таким образом опасность и третьим странам.

Но было уже, кажется, поздно. Польша стала прохладнее относиться к стране-союзнице, которая до сих пор борется с российским терроризмом. Местные политики активно готовились к парламентским выборам. И, что самое опасное, кремлевская пропаганда не упустила возможности поселиться во мнениях европейцев.

Теперь переносимся почти на год вперед. Осень 2023 года. Польские политики активно готовятся к парламентским выборам. На повестке дня агитации – реформы, улучшение условий жизни, и, конечно же, вопросы помощи Украине.

Эмбарго на украинское зерно

Тема украинского зерна, которое во время протестов цинично высыпали митингующие, не нова для Польши. В сентябре 2023 года польский президент на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН сравнил Украину с утопленником.

Украину атаковала Россия, она, несомненно, находится в очень сложной ситуации. Она хватается за все, что может. Можно ли к ней иметь за это претензии? Ну конечно можно. Нужно ли нам действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы тонущий нанес нам вред? Конечно, мы должны действовать, чтобы защитить себя от того, чтобы тонущий причинил нам вред, потому что если он нанесет нам вред и утопит нас, он лишится помощи,

– заявил тогда Дуда.

Российская блокада Черного моря заставила Украину искать другие варианты для того, чтобы перевозить зерно в третьи страны. Это не только пшеница, но и кукуруза, рапс, подсолнечник, растительное масло и не только. Зерновое соглашение при посредничестве Турции позволило вывозить продукцию страны, которые остро в ней нуждались. Но не стоит говорить о том, чтобы уровень экспорта вернулся к довоенным временам.

Тем временем Европейская комиссия на пути украинской евроинтеграции ввела ряд льгот для украинских предпринимателей. В мае 2022 года заработал так называемый "экономический безвиз" – отмена пошлин и ограничений на украинский экспорт. Это позволило агропредпринимателям дешевле и быстрее возить свои товары в страны Евросоюза. И, конечно же, вызвало возмущение у соседних стран – из-за украинской продукции они могли потерять часть рынка западной Европы. Польша, Венгрия и Словакия объявили об односторонних ограничениях. Они ввели эмбарго, то есть запрет на ввоз украинского зерна на свою территорию. Кто-то – частично, с временными рамками. Кто-то, как Польша, без определенных сроков.

Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам по всей Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляйен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера,

– заявлял тогдашний премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Не вся Восточная Европа прибегла к таким резким шагам. Румыния долго размышляла о запрете украинского зерна, но, в конце концов, такого ограничения не ввела. В этой стране ввели согласованную с украинским правительством систему лицензирования экспорта-импорта, чтобы защитить румынских фермеров. То есть диалог в зерновом кризисе действительно возможен.

Мы не пошли на запрет, потому что это был бы сигнал, который мы подали бы демократическому миру, что мы не хотим помогать Украине. А это неправда и очень неправильно. Это не война между Россией и Украиной. Это не война между Путиным и Зеленским. Это война между диктатором и демократическим миром,

– заявил румынский премьер Марчел Чолаку.

В Нью-Йорке 19 сентября, когда Анджей Дуда сравнил Украину с тонущим человеком, польский и украинский президенты должны были бы найти понимание в теме украинского зерна. Но этого так и не удалось сделать.

Анджей Дуда также сообщил, что запланированная встреча с Владимиром Зеленским не состоялась из-за переноса времени его выступления на Ассамблее ООН. Анджей Дуда выразил надежду, что разговор состоится позже. "Пока это (вопрос – 24 Канал) снято с повестки дня", – сказал президент Польши,

– так эту ситуацию описывало Polske Radio.

Но не зерном единым. 29 июня 2022 года Украина и Европейский Союз подписали соглашение о так называемом "транспортном безвизе". Украинские перевозчики смогли работать над двусторонними и транзитными перевозками в государствах ЕС. Это стимулировало выход отечественных транспортных компаний на европейский рынок. Быстро, качественно, но иногда дешевле, чем у поляков – из-за льгот, предоставленных Еврокомиссией.

Некоторые эксперты прогнозировали, что похолодание в польско-украинских отношениях завершится вместе с парламентскими выборами, запланированными на 15 октября 2023 года. Явка избирателей в этот день установила рекорд – 73% поляков пришли выбирать депутатов, которые войдут в Сенат и Сейм.

И здесь акцентируем внимание на одной опасной политсиле. Пророссийская партия "Конфедерация свободы и независимости" получила меньше голосов, чем прогнозировали предыдущие социологические опросы. Конфедераты получили в разных избирательных округах от 6% до 10%.

В приграничных районах, в том числе и в тех населенных пунктах, которые граничат с Украиной, эта партия получила самый высокий процент. То есть Конфедерация, пропагандирующая националистические взгляды, антимигрантские настроения и радикальный евроскептицизм, имеет немало сторонников среди тех поляков, которые чаще всего общаются с украинцами, а то и сами часто бывали на территории нашей страны.

И именно Конфедерация впоследствии станет большим рупором протестов на границах, разжигая ненависть к украинцам и манипулируя фактами российско-украинской войны.

Первые протесты на границе

Парламентские выборы завершились, но дипломатическая ситуация не стала лучше. 6 ноября 2023 года польские перевозчики объявили митинги на восточных границах Польши. Они стояли против транспортного безвиза для нашей страны. Тысячи фур были заблокированы на границах, дальнобойщиков засыпало снегом, у них закончилось топливо и провизия.

Министерство инфраструктуры неоднократно проводило встречи со своими польскими коллегами, обращались в Еврокомиссию и нарабатывали новые решения – например, транспортировку фур по железной дороге, но даже несмотря на это, в результате блокада привела к миллионным убыткам для украинского бизнеса и смертям двух водителей на границе.



Протесты на польско-украинской границе в ноябре 2023 года / Фото AFP

Польские перевозчики потребовали введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и поставок для украинских военных, приостановки действия лицензий для компаний, созданных после начала войны в Украине и проведения их проверок.

Блокада с каждым днем обрастала манипуляциями и скандалами. Протестующие утверждали, что будут пропускать гуманитарную и военную помощь, но не сдержали этого обещания.

Несмотря на многочисленные сообщения от украинских военных и волонтеров, в Польше вяло отрицали блокаду важных для Украины грузов.

Еще в ноябре к польским перевозчикам присоединились и фермеры. Их требования были очень похожи: отмена экономического безвиза для Украины. Конкуренция для тех, кто безопасно себя чувствовал на международной арене, стала слишком рискованной. Украинское зерно, ранее направлявшееся по морю в страны Азии и Африки, больше начало заполнять европейский рынок.

Украинский экспорт в ЕС только за 1,5 года действия Соглашения вырос на 47,5%, сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. Для страны, находящейся в состоянии войны, это значит очень многое: развитие отечественного бизнеса в тяжелых условиях, налаживание сотрудничества с другими странами, поддержка расшатанной российским вторжением экономики. Для польских перевозчиков и фермеров это означало лишь одно: их продукция на европейской арене становится менее востребованной. Следовательно, транспорт простаивает, а зерно остается на складах.

Поэтому Украина снова сделала то, что умеет очень хорошо: надеяться. На этот раз все надежды возлагались на Дональда Туска, который стал преемником Матеуша Моравецкого в должности премьер-министра Польши. Дональд Туск неоднократно зарекомендовал себя как большой друг Украины. 11 декабря он приступил к своим обязанностям, сформировав новое правительство. Пообещал, что справится с блокадой на границах.

Я буду убеждать польских перевозчиков, чтобы они не использовали блокаду в качестве метода защиты своих интересов. Ведь это не облегчает переговорный процесс,

– заявил после назначения Туск.



Дональд Туск после избрания премьер-министром Польши / Фото PAP

Начался 2024 год. Риски для Украины существенно выросли из-за нехватки или задержки западной помощи. Международная пресса начала писать о том, что Россия планирует нападение на страны блока НАТО, повторяя слова украинского президента, произнесенные им во время саммита ЕС в октябре.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал готовиться к конфронтации с Кремлем в случае, если Путин достигнет своих целей в Украине. Российские пропагандисты в это время открыто угрожают Польше.

Российско-украинская война должна научить мир, что Россия действует гибридными методами. Пока захватчики наращивают свои запасы техники и вооружения, кремлевские пропагандисты уже ведут информационно-психологические спецоперации, пытаясь залезть в головы европейцам.

Мир должен помнить тихую аннексию Крыма, создание квазиреспублик на востоке Украины и агентов в ряде государств. Конфронтация России с блоком НАТО – это не только возможность конвенционного противостояния. Это еще и информационная война, которая происходит прямо сейчас. И прямо сейчас российский диктатор делает очередной псевдоисторический шаг в сторону Польши.

Российские следы в протестах

На первый взгляд кажется, что российская пропаганда открытая и прямая. Это угрозы и дипломатические скандалы. Но есть и скрытые угрозы, которые польские власти предпочитают упорно не замечать. Имя одной из таких, вероятно, "Конфедерация".

Участники этой политической силы открыто выступают за Россию. В 2015 году экс-глава партии Януш Корвин-Микке приехал во временно оккупированный Крым. Он выразил поддержку гауляйтеру Сергею Аксенову и выступил за аннексию полуострова Кремлем. Корвин-Микке был против санкций в отношении России даже после полномасштабного вторжения, отрицал массовое убийство в Буче и даже нес бред, что Украина претендует на польские города.

"Конфедерация" выступает за антимигрантские законы, поэтому враждебно настроена к беженцам. И блокада украинских границ прибавила конфедератам политического внимания. Польские фермеры, которые жалуются на тяжелые времена и нездоровую конкуренцию, стали наилучшей почвой для манипуляций, российской пропаганды и ущерба польскому имиджу на международной арене.

Корвин-Микке получил награду от Аксенова / Скриншот из видео ютуб-канала "Быть или"

В феврале, когда протесты польских перевозчиков начали исчезать с полос украинских и мировых СМИ, тамошние фермеры объявили еще одну акцию протеста. Они требовали, чтобы украинское зерно перестало поступать в Польшу даже транзитом. Жаловались на тайные соглашения, украинских олигархов, неудачные решения Брюсселя и несостоятельность польского правительства "защитить своих предпринимателей".

Очереди на границах, которые только начали рассасываться, снова стали многокилометровыми. Гуманитарная и военная помощь простаивала днями вместо того, чтобы помогать Украине обороняться.

Первая кульминация протестов – 11 февраля. Польские протестующие высыпают украинское зерно из фур. Урожай, который наши фермеры собирают на минах и рискуют во время этого жизнью. Митингующие не просто втоптали в болото зерно. Они целенаправленно поиздевались над символом.

Высыпанное польскими митингующими зерно 11 февраля / Фото с фейсбук-страницы Рафала Маклера

Первым на этот циничный акт протеста отреагировал мэр Львова Андрей Садовый. "Ницость и позор от пророссийских провокаторов", – написал он в своих соцсетях. Вице-спикер Сейма Пйотр Згожельски, наверное, решил, что польские митингующие недостаточно испортили отношения с украинским народом, поэтому он отреагировал следующим образом:

Я предлагаю мэру Львова Садовому выпить стакан воды, прежде чем что-то сказать, потому что часто создается впечатление, что мэр говорит на бандеровском языке,

– сказал Пйотр Згожельски, вице-спикер Сейма (PSL), ссылаясь на критику протеста польских фермеров.

Через два дня после этого поспели и извинения. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский опубликовал развернутое заявление, где, скорее, защитил действия митингующих.

Следует признать, что ситуация напряженная. Польские фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. По-моему, это не правильная форма протеста, но ее часто используют фермеры в разных странах. Фермеры не сдержали своих эмоций, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. В начале весенне-полевых работ у них нет денег на закупку удобрений и средств защиты растений. Трудно не понять их отчаяния,

– заявил Секерский.

Отсутствие большей реакции от польских властей и всесторонняя поддержка со стороны чиновников развязала руки пророссийским провокаторам. На акциях, которые прошли по всей Польше, они чувствовали себя достаточно свободно для того, чтобы разжигать ненависть к украинцам.

Такие лозунги начали появляться на якобы экономических протестах. И снова – странная, потому что недостаточная реакция от польской власти.

Митингующие блокируют границу / Фото Софии Трощук, 24 Канал

Польша является одной из ведущих стран, которые помогают Украине, но фермеры и перевозчики – две группы, которые "платят самую прямую цену" за европейскую солидарность, говорит глава польской дипломатии Радослав Сикорски.

Он отметил, что в ЕС существует "благородное соревнование", кто больше поддерживает Украину, и таким союзником стремится быть Польша, которая приняла более миллиона украинских беженцев и поддерживает страну военно и финансово.

Очереди на границе из-за блокады: смотрите видео

Республика требует благодарности от Украины за всю оказанную поддержку. Но ни разу тамошние чиновники не признали один важный аспект: война обернулась для них частичным позитивом именно из-за миграции украинцев.

Каждое десятое предприятие в Польше в 2023 году открыли именно украинцы. В прошлом году на территории этой страны, которая принимала наших беженцев, появилось 30 325 ФЛП из Украины. Об этом пишет газета Rzeczpospolita. Всего в Польше официально работает около 750 тысяч украинцев. В то время, когда наши граждане в эмиграции помогают трудовому рынку этой страны, их пророссийская партия "Конфедерация" все еще пользуется российскими методичками и пытается обвинить нас – украинцев, во всех экономических и социальных бедах страны.

Рафал Меклер, руководитель локального центра "Конфедерации" в Люблине. Именно он является одним из самых крупных зачинщиков польских протестов против Украины. Этот политикан владеет транспортной компанией Rafal Mekler Transport. До антироссийских санкций его предприятие возилось до и из Беларуси. Поэтому этот конфедерат – один из тех, чьи требования заключались в том, чтобы отменить ограничения, наложенные на агрессоров.

Меклер на новых протестах на границе в феврале 2024 года / Фото с фейсбук-страницы Рафала Меклера

"Прыгая" от одного пункта пропуска к другому, он продолжает распространять фейки, манипулировать фактами о войне в Украине и разжигать рознь: польских фермеров настраивает против нас, а с другой стороны – кажется, рад купаться в негативной реакции от украинцев, что ее собирает в соцсетях.

Во время войны само польское село спасло город от голода, само село везло контрабанду сельскохозяйственной продукции, село является природным источником, где можно восполнить недостатки. Если мы позволим брюссельским утопистам уничтожить фермеров, если мы не обеспечим стратегический ресурс, которым является производство продуктов питания, его будет трудно восстановить, а цепочки поставок и аутсорсинг ненадежны, как показал Covid. Фермеру нужно разрешить работать, потому что во время войны, которую все прочат, мы не сможем купить еду в супермаркете,

– заявлял Маклер.

Так мы с вами и приходим к выдающейся дате: 20 февраля 2024 года. Польшу охватили едва ли не самые большие митинги фермеров последнего десятилетия. Они перекрывали границы, устраивали акции протеста на территории всего государства. И не пускали украинские грузовики в и из Украины.

Протесты достигли своего пика. Польские митингующие пообещали перекрыть все пункты пропуска для украинских фур. Они бросали петарды под ноги украинским журналистам, развернули антиукраинские лозунги и наотрез отказывались общаться с нами.

Справедливости ради: среди митингующих действительно есть те, кто теряет средства из-за решений Еврокомиссии. Они могут обосновать свою позицию, не выступают против Украины в целом.

По словам представителя польского МИД Павела Вронского, пророссийский нарратив в протестах дискредитирует фермеров и их дело. Он отметил, что пропутинские плакаты не помогают фермерам и "разрешению спора с Украиной".

"Единственный, кто от этого выиграет – это российский диктатор Владимир Путин", – пояснил спикер. И неважно, кто выдвигает пророссийские требования — агенты или "полезные идиоты".

Между тем, 21 февраля украинский президент призвал польскую сторону к диалогу. Назревшему разговору. Коммуникации, которая будет здоровой и не будет подыгрывать интересам Путина.

Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд, господин Премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин Президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать. Я готов быть на границе вместе с нашим правительством. И я хочу обратиться сейчас к Еврокомиссии: нужно сохранить единство в Европе. Это фундаментальный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается к Еврокомиссии, чтобы в этой встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Хватит Москвы на наших землях. Хватит недоразумений,

– отметил Зеленский.

Если граница не будет деблокирована до конца месяца, бюджет страны потеряет 7,7 миллиарда гривен поступлений. Соответственно, таможня план на эту сумму недовыполнит. Для нас это очень ощутимо. Особенно в феврале.

"Зеленое соглашение" и протесты по всему ЕС

Есть еще один аспект, о котором мало говорят польские митингующие – Green Deal, то есть "Зеленое соглашение".

Европейское зеленое соглашение – это сокращение использования пестицидов и удобрений, увеличение доли земель под органическое производство, природоохранные территории и сокращение выбросов парниковых газов. Все это стоит денег, и для ряда европейских предприятий ощутимы новые тяготы: рост стоимости топлива, обременительные экологические нормы, сброс цен розничными торговцами и дешевый импорт. Так что Европу всколыхнули большие протесты агропредпринимателей.

Вот так об этих акциях пишет одна из крупнейших газет Франции le Monde: "В каждом уголке Европы разражается бунт против Европейского зеленого соглашения. Опросы показали, что людям надоели ограничения, связанные с экологическим переходом, и ультраправые воспользовались этим недовольством. Фермеры вышли на улицы, чтобы выразить свое возмущение регуляторными "нормами, поступающими из Брюсселя".

Теперь слово – за президентом Еврокомиссии, Урсулой Фон Дер Ляйен. Будет ли политика предотвращения изменения климата такой же, как сейчас? Или протесты, манипуляции и вовлеченность праворадикальных партий (в том числе и в родной для госпожи Урсулы Германии) заставят ее смягчить будущие решения?

Продолжат ли транспортный и экономический безвиз для Украины или предохранители станут жестче?

Обозреватель издания The Guardian Пол Тейлор ссылается на неопубликованный опрос общественного мнения, проведенный для Европейского парламента в январе. Он показал, что евроскептические и популистские партии заняли лидерство в восьми из 27 членов ЕС и занимают второе место еще в четырех.

Более того, к странам, где ультраправые больше голосуют, относятся страны, которые имеют больше мест в законодательных органах – Германия, Франция, Италия, Румыния, Нидерланды и Польша.

Это становится страшно, и такие события, как фурор фермеров, играют на руку популистам, таким как Марин Ле Пен во Франции, Алиса Вайдель в Германии и лидер нидерландских ультраправых Герт Уилдерс, процветающих на низовой основе, сетующей на городские элиты,

– отмечает Пол Тейлор.

Зерно, которое митингующие высыпали из вагонов / Фото Укрзализныци

Пол Тейлор называет тревожным рост популярности ультраправых партий ЕС, которые воспользовались возмущением фермеров. Инциденты с участием мигрантов, распространенные политиками-ксенофобами и фабриками дезинформации в социальных сетях, могут использовать для разжигания общественного мнения накануне июньских выборов в Европейский парламент.

И Россия, и Беларусь пытались использовать беженцев на восточных границах ЕС для хаоса. Последний раз такую провокацию страна-агрессор провела в Финляндии. Но вспомним также и Беларусь, которая в 2020 году создала мигрантский кризис на границах с Восточной Европой.

Вопрос Украины в европейских протестах появляется неспроста. Его нагло "толкают" россияне, чтобы расшатать западную поддержку нашей страны. Однако, пока "Конфедерация" хитро потирает руки, пока пророссийски настроенные провокаторы на митингах в Польше скандируют: "Это не Брюссель, мы против украинцев", в Кремле думают, какая страна станет следующей либо после поражения Украины, либо после заморозки российско-украинской войны.

Россия до сих пор продает зерно

И не подумайте, что в ситуации с "зерновыми" протестами у России есть лишь геополитические интересы. Речь идет также и о деньгах. Москва откровенно хвастается тем, что торговля с Европейским Союзом значительно улучшилась за последние два года. По данным Евростата, в 2023 году закупки российского зерна выросли в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Ведь Евросоюз до сих пор не ввел санкции в отношении российской агропродукции.

По данным "Русского зерна", за неполный год Россия отправила в Евросоюз 2,23 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году (968 тысяч тонн).

Россия, заинтересованная в том, чтобы поссорить Украину и Польшу и разбить единство Европейского союза, акцентирует внимание через разные свои каналы — сознательно и бессознательно — на украинские сельскохозяйственные продукты. В то же время, российская и белорусская сельскохозяйственная продукция заходит на польский рынок. И это во время войны, когда были введены санкции Европейского союза против России. Однако польские фермеры не протестуют против этого,

– отмечает Андрей Дещица.

В этом сезоне Россия снова станет крупнейшим экспортером пшеницы в мире, сообщает американское Bloomberg. Эта страна будет экспортировать за границу 46,5 миллиона тонн зерна, а весь ЕС – 34,5 миллиона тонн. Это результат хорошего урожая и больших складских запасов в России.

Это не просто российское зерно. Это украденное украинское зерно. Экспорт именно таких товаров Россия начала наращивать с 2022 года. Или это стечение обстоятельств, что именно в том году началась оккупация Юга Украины? Вряд ли.

Когда в прошлом году на оккупированной части Херсона собрали урожай, то озимой пшеницы, ячменя, рапса и других культур насчитали 630 тысяч тонн. И именно этим зерном торгует официальная Россия. Удивительно, что для свободного мира это зерно не является на вкус кровью украинцев, которых продолжают убивать оккупанты. Знают ли об этом в Италии, Испании, Бельгии и Греции? Ведь именно эти страны в 2023 году импортировали больше всего такой продукции от российских убийц.

Вместо выводов

20 февраля, когда Польшу охватили протесты не только на границах, но и в ряде городов, Анджей Дуда так комментировал блокаду: "Я сожалею, что такие ситуации произошли, но, с другой стороны, прошу также помнить, что Польша – демократическая страна, где право на протест просто существует. И оно гарантировано Конституцией. Если есть законный протест, то этот протест просто толерантно воспринимается и защищается".

И это действительно так. Украина готова к вызовам, которые появляются во время евроинтеграции и не манипулирует на официальном уровне протестами, как это сейчас делает ряд польских политиков. "Мы сожалеем, но"… "Мы извиняемся, но…".

Да. "Но" в этой ситуации действительно существует. Пока демократичные поляки демократично протестуют в демократичной Польше и не очень демократично перекрывают пути поставки оружия, гуманитарки и коммерческих товаров в обороняющуюся от агрессора страну. Но смогут ли поляки это делать, если к ним придет недемократичная Россия?

Без свободной Украины не может быть свободной Польши. Я знаю, историки часто спорят, кто был первым, кто это сказал. Кто являлся автором этой фразы. Мы, я считаю, разрешили этот спор. Это воля украинского и польского народов. Спасибо, братья! Вместе и до конца. Niech żyje Polska, Слава Украине!

– Владимир Зеленский, 22 мая 2022 года во время визита Анджея Дуды.