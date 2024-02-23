Про це на своїй сторінці у мережі повідомив посол України в Польщі Василь Зварич. Він наголосив, що усі причетні до злочинів з розсипаним українським зерном мають бути притягнуті до відповідальності, передає 24 Канал.

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Посольство України надіслало офіційну ноту польським органам влади

Зварич повідомив, що посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади. Такою була реакція на черговий інцидент з розсипаним українським збіжжям на кордоні. Зварич наголосив, що Україна вимагає знайти й притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

Безкарність є неприйнятною. Злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно,

– заявив Зварич.

У коментарях під дописом посол України в Польщі додав, що він підтримує зв'язок з польською поліцією. За словами Зварича, за кожним інцидентом з розсипаним збіжжям проводяться слідчі дії.

Ноту надіслали після того, як на польському кордоні на залізничній станції в Дорогуську невідомі пошкодили два українські зерновози та висипали ріпак на землю. В Укрзалізниці наголосили, що збіжжя прямувало транзитом до Німеччини. Також у пресслужбі заявили, що готують звернення до правоохоронних органів Польщі.

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