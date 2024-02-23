Про інцидент повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. В Укрзалізниці повідомили, що вже готують звернення до поліції Польщі, передає 24 Канал.
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У Польщі знову висипали на землю українське збіжжя
Як повідомив Кубраков, інцидент стався вранці 23 лютого на залізничній станції Дорогуськ. Невідомі розкрили три зерновози з ріпаком і висипали їх на землю.
Скажу лише, що безкарні злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи зіпсоване зерно. Злочинці мають бути покарані, щоб в інших не було спокуси повторити їх,
– заявив Кубраков.
У Польщі невідомі висипали ріпак / Фото Олександр Кубраков
В Укрзалізниці вже відреагували на чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Польщі. У пресслужбі повідомили, що зерновози пошкодили на колії 1435 мм. Водночас, за інформацією Укрзалізниці, пошкоджено лише 2 зерновози.
Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі до Німеччини. В Укрзалізниці заявили, що вже готують відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.
Невідомі висипають на землю українське зерно
- У лютому польські фермери почали знову блокувати пункти пропуску для українських вантажівок. Окрім протестів, у Польщі почали висипати українське збіжжя на дороги.
- Так, 11 лютого польські протестувальники біля пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" пошкодили кілька фур та висипали зерно посеред дороги. Такий вчинок викликав обурення й в Україні засудили такі дії.
- За кілька днів, 20 лютого, у Польщі знову висипали на землю українське збіжжя. Цього разу протестувальники біля пункту пропуску "Медика – Шегині" перекрили залізницю та висипали зерно з вантажного вагона. В Укрзалізниці тоді заявили, що ці вагони їхали транзитом до Німеччини.
- Коментуючи інциденти з розсипаним зерном, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що йому дуже шкода, що так сталося. Водночас, він додав, що Польща – демократична країна, де існує право на протест, і воно гарантоване Конституцією. Політик підкреслив, що законний "протест повинен бути сприйнятий толерантно".