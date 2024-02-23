Про інцидент повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. В Укрзалізниці повідомили, що вже готують звернення до поліції Польщі, передає 24 Канал.

Дивіться також Українці звозять до кордону з Польщею спалену техніку фермерів: разючі відео, – ЗМІ

У Польщі знову висипали на землю українське збіжжя

Як повідомив Кубраков, інцидент стався вранці 23 лютого на залізничній станції Дорогуськ. Невідомі розкрили три зерновози з ріпаком і висипали їх на землю.

Скажу лише, що безкарні злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи зіпсоване зерно. Злочинці мають бути покарані, щоб в інших не було спокуси повторити їх,

– заявив Кубраков.



У Польщі невідомі висипали ріпак / Фото Олександр Кубраков

В Укрзалізниці вже відреагували на чергове незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Польщі. У пресслужбі повідомили, що зерновози пошкодили на колії 1435 мм. Водночас, за інформацією Укрзалізниці, пошкоджено лише 2 зерновози.

Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі до Німеччини. В Укрзалізниці заявили, що вже готують відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Невідомі висипають на землю українське зерно