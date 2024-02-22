Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю українським ЗМІ відреагував на інцидент з "українським зерном на асфальті". Що сказав політик, читайте далі.

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Поляки мають право на протест

Журналісти нагадали польському лідеру, яке сакральне значення має хліб і зерно для українців, чиї предки неодноразово переживали жахливі роки голоду. Дуду попросили прокоментувати витівку польських страйкарів, які безжально спочатку висипали українське зерно з вантажівок на кордоні. А нещодавно мітингувальники спорожнили один із залізничних вагонів. Причому це зерно навіть не прямувало на продаж у Польщу.

Дуда заявив, що йому дуже прикро, що виникають такі ситуації на кордоні. Водночас він попросив пам'ятати, що Польща – демократична країна, де існує право на протест, і воно гарантоване Конституцією. Політик підкреслив, що законний протест повинен бути сприйнятий толерантно.

Дуда зауважив, що в його країні функціонують незалежні від польської влади сільськогосподарські профспілки. З ними польська влада, якщо щось йде не так, просто зобов’язана вести переговори.

"Це принципи демократичної системи і свободи об’єднання. Профспілки мають право захищати своїх членів. У даному випадку фермерів", – зазначив президент.

Польський лідер наголосив, що йому відомо, що зараз відбуваються переговори між польським урядом і фермерами щодо розблокування кордону.

Блокування кордону не є рішення польського уряду,

– наголосив Дуда.

Посадовець зазначив. що рішення про блокаду кордону ухвалили фермерські організації.

Чи може польська влада зупинити протести

За словами Дуди, уряд не може заборонити протести, якщо вони є законними.

Якщо влада не дасть згоду на протест, то організатор протесту звернеться до суду. Тоді рішення влади буде скасоване судом на тій підставі, що право на протест гарантоване законом та конституцією.

З іншого боку, я хочу сказати, що ми намагаємося розв’язати цю проблему. Це певний конфлікт інтересів між фермерами і виробниками сільської продукції в Україні. Вони просто бояться за засоби свого існування. Вони теж мають кредити, які повинні повертати. Вони мають сім’ї, які потрібно утримувати. Вони несуть витрати на виробництво,

– пояснив Дуда.

Він зауважив, що коли ціна на сільськогосподарську продукцію різко падає через появу ішої аграрної продукції, це стає величезною проблемою національного масштабу. І тоді, каже Дуда, влада має захищати інтереси своїх громадян.

Президент висловив упевненість, що конфлікт вдасться розв'язати за рахунок переговорів. Подібна ситуація вже була восени, коли протести проводили польські перевізники. Тоді змогли дійти консенсусу завдяки перемовинам у трьохсторонньому форматі: Польща – Україна – перевізники.