Президент Польши Анджей Дуда в интервью украинским СМИ отреагировал на инцидент с "украинским зерном на асфальте". Что сказал политик, читайте дальше.

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Поляки имеют право на протест

Журналисты напомнили польскому лидеру, какое сакральное значение имеет хлеб и зерно для украинцев, чьи предки неоднократно переживали ужасающие годы голода. Дуду попросили прокомментировать проделку польских забастовщиков, которые безжалостно сначала высыпали украинское зерно из грузовиков на границе. А недавно митингующие опорожнили один из железнодорожных вагонов. Причем это зерно даже не направлялось на продажу в Польшу.

Дуда заявил, что ему очень досадно, что возникают такие ситуации на границе. В то же время, он попросил помнить, что Польша – демократическая страна, где существует право на протест, и оно гарантировано Конституцией. Политик подчеркнул, что законный протест должен быть воспринят толерантно.

Дуда отметил, что в его стране функционируют независимые от польских властей сельскохозяйственные профсоюзы. С ними польские власти, если что-то идет не так, просто обязаны вести переговоры.

"Это принципы демократической системы и свободы объединения. Профсоюзы имеют право защищать своих членов. В данном случае фермеров", – отметил президент.

Польский лидер подчеркнул, что ему известно, что сейчас проходят переговоры между польским правительством и фермерами по разблокированию границы.

Блокирование границы не является решением польского правительства,

– подчеркнул Дуда.

Чиновник отметил, что решение о блокаде границы приняли фермерские организации.

Могут ли польские власти остановить протесты

По словам Дуды, правительство не может запретить протесты, если они законны.

Если власть не даст разрешения на протест, то организатор протеста обратится в суд. Тогда решение власти будет отменено судом на том основании, что право на протест гарантировано законом и конституцией.

С другой стороны, я хочу сказать, что мы пытаемся решить эту проблему. Это конфликт интересов между фермерами и производителями сельской продукции в Украине. Они просто опасаются за средства собственного существования. У них тоже есть кредиты, которые должны возвращать. У них есть семьи, которые нужно содержать. Они несут затраты на производство,

– объяснил Дуда.

Он отметил, что когда цена на сельскохозяйственную продукцию резко падает из-за появления другой аграрной продукции, это становится огромной проблемой национального масштаба. И тогда, говорит Дуда, власти должны защищать интересы своих граждан.

Президент выразил уверенность, что конфликт удастся разрешить за счет переговоров. Подобная ситуация уже была осенью, когда протесты проводили польские перевозчики. Тогда смогли прийти к консенсусу благодаря переговорам в трехстороннем формате: Польша – Украина – перевозчики.