Ситуация на границе чрезвычайно нелегкая, ведь содержит и политический элемент. Подробно о том, кто стоит за митингами и поможет ли встреча президентов, 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Встреча Зеленского с руководством Польши

В среду 21 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к польским властям – Анджею Дуде и Дональду Туску – с предложением встретиться на польско-украинской границе. Лидер Польши поддержал идею о встрече, правда, не на границе.

То, что эта встреча может состояться сейчас, очень важно, потому что ситуация фактически выходит из-под контроля и неизвестно, в каком направлении будет двигаться. После того, как удастся достичь определенных договоренностей и будет общее видение, как эту проблему решить, то это, конечно, может деблокировать пункты пропуска,

– отметил Станислав Желиховский.

Спрогнозировать, или действенной получится встреча, довольно сложно, ведь нужно понимать, что сейчас говорится не просто о митингах отдельных недовольных польских фермеров. Проблема требует комплексного подхода.

Кто стоит за протестами на границе

Ситуация на границе с Польшей – это только митинги фермеров, за этими акциями протеста стоят политические силы. В частности, к этому привлечены одиозные антиукраинские и антиевропейские политики из партии "Конфедерация". Нередко эту политическую силу связывают с Россией.

Есть информация, что за этими акциями стоят также политики из партии "Право и справедливость".

Это свидетельствует о том, что ПиС перешла в оппозицию и ратует за то, чтобы правительство Дональда Туска имело проблемы. То есть чтобы поддержка Туска сейчас упала. Но не следует исключать, что за этим могут стоять внешние силы, в частности из России,

– отметил эксперт-международник.

Напомним, что в прошлом году в Польше задержали многих российских агентов, которые устанавливали различные средства наблюдения на подъездах к украинско-польской границе. Тогда говорилось не только о том, что они вели разведывательную, но и подрывную деятельность.

В то же время заместитель директора Института международных отношений и публичной политики Университета Яна Кохановского в Кельцах, доктора Витольда Сокалы, протесты не инспирированы Россией. Но россияне, по его словам, безусловно радуются, когда видят, что происходит в Польше, и конечно, незаметно подбрасывают хвороста в огонь.

"Я не исключаю, что, возможно, сейчас это какая-то новейшая фаза привлечения агентуры. Мы видим, что сейчас очень большие риски, что эти протесты могут перекинуться и на железную дорогу", – добавил Желиховский.

Очевидно, что от таких действий уже пострадала и еще может пострадать помощь нашему государству.

Как польские власти реагируют на протесты