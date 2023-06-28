Бывший украинский нардеп, протирающий штаны в Верховной Раде, продолжает выдавать фейки за фейками. На этот раз он разгоняет информацию о якобы "смерти" главы ГУР МО Кирилла Буданова.

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Буданова "оцифровали"

По словам бывшего нардепа, наше государство якобы "оцифровало мертвого Буданова". И сделало оно это с простой целью: чтобы его можно было дальше показывать по телевизору. Совершенно серьезно он об этом написал в своем телеграмме 28 июня.

Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, вполне серьезно задавать вопросы, слушать прогнозы – и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Чтобы все верили: он жив, здоров и серьезно воспринимали бред, несущий электронную версию,

– пожаловался Кива.



Кива придумал фейк об "оцифрованном" Буданове / Скриншот

Пользователи сети не были бы собой, если бы не посмеивались над ним. Они высмеяли этого "маленького винтика", чья лихорадка продолжает набирать обороты. Вот несколько реакций на больное воображение Кивы:

"Когда упал на пол, а сверху еще и наступили: Кива превзошел самого себя. Санитары, на выезд",

"Придурок снова наелся мухоморов и несет бред",

"Что он курит или нюхает?",

"Кива, кто в дурдом провел интернет?".

Если что, то мантру о "мертвом" Буданове Киве носит с собой уже больше недели. Он придумывал о каком-то там "ранении" главы ГУР МО, а также его лечение в Германии.

Буданов не дает Киве покоя