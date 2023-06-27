Об этом 24 Каналу заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Отметим, что Симоньян заявила, что юридические нормы – это "не заповеди Христа и не скрижали Моисея". Мол, когда они перестают выполнять свою функцию, а выполняют обратную, они "уходят лесом".
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"Она скажет так: "Конституция – не скрижали Моисея и не священное Писание. Конституцию писали люди, изменились обстоятельства", – предположил Андрей Пионтковский.
Российская пропагандистка может заявить, что "самое дорогое" для них – это жизнь людей. И, мол, если для этого придется менять конституцию России, то изменят.
По мнению Пионтковского, Маргарита Симоньян не раз будет использовать тезис о "не скрижалях Моисея и не писания Христа".
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Дело Пригожина из-за "мятежа": главное
- Глава ЧВК "Вагнера" устроил в России попытку мятежа. Он заявил, что российское минобороны нанесло ракетный удар по позициям его наемников. Так он фактически объявил войну ведомству и министру обороны России.
- Вагнеровцы захватили военные объекты в Воронеже и Ростове. Они двигались на Москву, но остановились в 200 километрах от нее.
- Самопровозглашенный президент Беларуси провел переговоры с Евгением Пригожиным. После этого "повар Путина" заявил, что останавливает "мятеж" и разворачивает колонны вагнеровцев в полевые лагеря. С Пригожина должны были снять все обвинения, закрыть дело и отправить в Беларусь.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что уголовное производство против главы ЧВК "Вагнера" закрыто. В то же время, 26 июня стало известно, что Пригожин до сих пор был под следствием, а дело не закрыли.
- ФСБ страны-агрессора 27 июня закрыло дело о попытке мятежа Пригожина. Мол, участники прекратили преступные действия 24 июня.
- В Беларуси сел самолет Евгения Пригожина. Впоследствии Александр Лукашенко подтвердил, что главарь вагнеровцев уже на территории страны.