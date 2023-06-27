Про це 24 Каналу заявив російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Зазначимо, що Сімоньян заявила, що юридичні норми – це "не заповіді Христа і не скрижалі Мойсея". Мовляв, коли вони перестають виконувати свою функцію, а виконують зворотну, вони "йдуть лісом".
До теми ФСБ закрила справу, Пригожин уже в Білорусі: актуально про заколот
"Вона скаже так: "Конституція – не скрижалі Мойсея і не святе Писання. Конституцію писали люди, змінилися обставини", – припустив Андрій Піонтковський.
Російська пропагандистка може заявити, що "найдорожче" для них – це життя людей. І, мовляв, якщо для цього доведеться змінювати конституцію Росії – то змінять.
На думку Піонтковського, Маргаріта Сімоньян не один раз буде використовувати тезу про "не скрижалі Мойсея та не писання Христа".
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Справа Пригожина через "заколот": головне
- Глава ПВК "Вагнера" влаштував у Росії спробу заколоту. Він заявив, що російське міноборони завдало ракетного удару по позиціях його найманців. Так він фактично оголосив війну відомству та міністру оборони Росії.
- Вагнерівці захопили військові об'єкти у Воронежі та Ростові. Вони рухалися на Москву, але зупинилися за 200 кілометрів до неї.
- Самопроголошений президент Білорусі провів переговори з Євгєнієм Пригожиним. Після того "кухар Путіна" заявив, що зупиняє "заколот" і розвертає колони вагнерівців у польові табори. З Пригожина мали зняти всі звинувачення, закрити справу та відправити в Білорусь.
- Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков заявляв, що кримінальне провадження проти глави ПВК "Вагнера" закрито. Водночас 26 червня стало відомо, що Пригожин досі був під слідством, а справу не закрили.
- ФСБ країни-агресорки 27 червня закрило справу щодо спроби заколоту Пригожина. Мовляв, учасники припинили злочинні дії 24 червня.
- У Білорусі сів літак Євгєнія Пригожина. Згодом Алєксандр Лукашенко підтвердив, що ватажок вагнерівців вже на території країни.