Коли тільки-но починали ходити чутки про можливу відставку колишнього Головкома Валерія Залужного, у західних ЗМІ розглядали Буданова як одну із кандидатур на посаду нового головнокомандувача.

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Що думає Буданов про звільнення Залужного

У медіа поширювали повідомлення, що між президентом і генералом було чимало розбіжностей. Зокрема, вони мали різний погляд на розвиток подій на полі бою. Залужний попереджав про "глухий кут", а Зеленський вірив у можливість прориву. Крім того, посадовці мали різні погляди щодо питання мобілізації.

Довідка: Президент наприкінці року повідомляв, що військові просили його про додатковий призов пів мільйона осіб. Сам Зеленський не бачить можливим і необхідним мобілізувати таку кількість людей. Залужний, коментуючи рішення президента про звільнення усіх обласних військкомів за результами перевірок у ТЦК, назвав їх професіоналами своєї справи.

Буданова спитали про особисті розбіжності між Зеленським і Залужним. Очільник ГУР відповів, що між ними навряд чи могли бути особисті суперечки у ситуації, коли "один є підлеглим іншого".

Також розвідник натякнув, що підтримує рішення президента щодо відставки Залужного.

Якщо все добре і все чудово, і все робиться правильно, то чому ми опинилися в такій ситуації?,

– прокоментував глава ГУР.

Звільнення Залужного: що відомо