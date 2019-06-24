Яку проблему створять для парламенту депутати-зірки: думка експерта

Масове балотування до Верховної Ради представників шоубізнесу схоже на епідемію. Данина моді. Але є багато питань щодо їхньої професійності і взагалі бажання працювати в парламенті.

Таку думку 24 каналу висловив політолог Олександр Леонов.

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Політолог нагадує: на минулих виборах Верховної Ради був запит на комбатів. Втім, лише одиниці з них стали дійсно парламентарями. Зокрема, Андрій Тетерук, який готував законопроекти, виступав з трибуни. Але багато комбатів часто пропускали засідання. Схожа ситуація може бути і з представниками шоубізнесу.

Питання, чи забажають депутати-зірки скрупульозно працювати в комітетах, із законами. Деякі з них не планують припиняти сценічну діяльність. Якщо вони пропускатимуть засідання через свої концерти, не вдасться подолати кнопкодавство. Людей без досвіду попри їхнє бажання бути чесним легко обвести навколо пальця,

– переконаний Олександр Леонов.

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

Депутати-зірки, на його думку, або матимуть у кишені мандат, але майже не відвідуватимуть засідання парламенту. Або ж буде епатаж, свого роду КВК на трибуні. Форма переможе зміст. Тим парламентарям, які налаштовані на серйозну роботу, буде важко конкурувати зі своїми доповідями із яскравими, але беззмістовними перфоменсами депутатів-зірок.

Хто із представників шоубізнесу балотується до Верховної Ради? Від партії Голос крім її лідера – співака Святослава Вакарчука, балотується шоумен Сергій Притула. Від луги Народу – режисер Лео Герус і телеведучий та пародист Олександр Скічко. Також актори Студії Квартал-95 – Юрій Корявченков і креативний продюсер Сергій Сивохо. Від партії Сила і честь – подружжя Білоножки. Вже не вперше балотуються народний артист України Богдан Бенюк (ВО "Свобода") та Оксана Білозір (БПП "Солідарність"). Співак та ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.

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