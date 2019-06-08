Сергій Притула увійшов до партії "Голос" і піде з нею на вибори

Український ведучий і шоумен Сергій Притула увійшов до партії "Голос" Святослава Вакарчука і піде у складі цієї партії на парламентські вибори.

"Друзі, я балотуюся до парламенту за списком партії "Голос". Сьогодні про це буде сказано на з’їзді партії", – підтвердив у своєму відеозверненні сам Притула.

Якби мені все подобалося все, що відбувається в українській політиці останнім часом, а зараз – і поготів, я, мабуть, би цього (балотування в раду, – ред.) не робив. Виходити з власної зони комфорту – це не дуже приємно, але я хотів би бути корисним цій країні і її людям. Маючи певний кредит довіри від вас, я думаю, що можу на це наважитись,

– сказав новоспечений політик.

Притула сказав, що в нього є мотивація – щоб його діти жили і працювали в цій країні і шоумен хоче докласти до цього якихось зусиль, "щоб потім совість не гризла".

Притула наголосив, що почувається достатньо фінансово незалежним чоловіком для того, щоб гарантувати, що його "похід до парламенту не є спробою заробити додатковий карбованець".

"Головна мотивація – це команда, з якою я іду на ці парламентські вибори. У списку партії "Голос" ви не знайдете колишніх народних депутатів, не побачите там людей, які збираються лобіювати інтереси якихось олігархів чи фінансово-промислових груп", – запевнив Притула.

Попри те, що Славко кликав мене у першу десятку, я попросив поставити себе на тридцяте місце. Для того, щоб я потрапив у парламент, партія має набрати трохи більше 10%. Це моя з вами угода. Я – не проти, я – за. Але це означає, що всі ті, хто казали мені: "іди", мають не полінуватися, а прийти на дільницю і проголосувати,

– сказав новий член партії "Голос".

Притула також запевнив, що за нього виборцям соромно не буде.

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