Сівохо, Тищенко, Скічко: хто йде на вибори від "Слуги народу" в регіонах

Партія "Слуга народу" продовжує оприлюднювати списки кандидатів в одномандатних округах на позачергових парламентських виборах. Від політсили балотуватимуться чимало медіаперсон, які раніше не мали стосунку до політики.

Одним з кандидатів у Донецькій області по округу №49 (Дружківка, Костянтинівка) став гуморист, шоумен та креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сивохо. У тому ж окрузі його суперником буде голова політради "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.

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Сергій Сивохо йде у політику

Кандидатом по округу №197 Черкаської області (Канів, Золотоноша, частина Черкас) став телеведучий, засновник продакшн-компанії Stream Production Олександр Скічко.

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"Сьогодні були опубліковані списки мажоритарників від партії "Слуга народу". І тепер я можу офіційно сказати, що я іду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину. І хочу одразу дати відповідь на питання яке у вас виникає: чому, навіщо і яка взагалі в мене мотивація. Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, набридло їздити розбитими дорогами, а основне мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, як вони обговорюють, до якої країни краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо", – заявив Скічко.



Олександр Скічко був одним з трьох ведучих на "Євробаченні-2017"

По округу №219 у Києві кандидатом від "Слуги народу" став телеведучий, громадський діяч, ресторатор Микола Тищенко. Популярним став завдяки проектам "Мастер-шеф", "Ревізор" та "Танці з зірками".



Микола Тищенко

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Кандидат по округу №214 (Київ) – спеціальний кореспондент і ведучий в ТОВ ТРК "Студія 1 + 1" Сергій Швець.



Сергій Швець

Кандидат по округу №222 (Київ) – приватний підприємець, художній керівник студії "Мамахохотала" Роман Грищук. Гуморист потрапив до списку "Топ 30 українців до 30, які досягли успіху в своїх сферах діяльності" за версією Forbes.



Роман Грищук

Округ № 33 (Дніпропетровська область, Кривий Ріг) від "Слуги народу" представлятиме Юрій Корявченков, більш відомий за сценічним прізвиськом "Юзік". Він є актором у студії "Квартал 95", а також займається підприємницькою діяльністю.



Юрій Корявченков

Округ № 94 (Київська область, міста Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони) "залишили" за Олександром Дубінським – блогером та ведучим і продюсером програм телеканалу "1+1".



Олександр Дубінський

Округ № 96 (включає до себе усю північну частину Київської області – Бородянський, Вишгородський, Іванківський, Поліський райони) від політсили представлятиме журналістка-розслідувачка каналу "1+1" Ольга Василевська-Смаглюк.



Ольга Василевська-Смаглюк

В окрузі № 65 (Житомирська область, місто Новоград-Волинський, Баранівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Пулинський райони) кандидатом від "Слуги народу" став журналіст телеканалу "Еспресо" Дмитро Костюк.



Дмитро Костюк

Є у списках і ті, хто вирушив у політику прямо з футбольного поля. Наприклад, футболіст клубу "Карпати" та гравець Національної футбольної збірної Артем Федецький. Він балотуватиметься в окрузі №118 (включає в себе спальну частину Шевченківського району, спальну частину і приватний сектор Личаківського району і наближені до Львова села Пустомитівського району).



Артем Федецький

Коли відбудуться вибори до Ради?21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.



24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.



На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".



Рейтинг партій на парламентські вибори-2019 / інфографіка 24 каналу