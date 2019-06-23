Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата

Відомий український телеведучий та пародист Олександр Скічко оголосив, що балотуватиметься на парламентських виборах від партії "Слуга народу". 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у народні депутати.

Біографія Олександра Скічка

Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. Володіє англійською мовою.

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Кар'єра

За словами Скічка, оскільки його батько має економічну освіту, то здобута ним спеціальність фактично не була власним свідомим вибором. З часів школи Олександр брав активну участь у всіх культурних заходах, а у студентські роки "не пропускав жодного конкурсу". У 2006 – 2007 роках був ведучим молодіжної програми "Teen-клуб" на О-TV. Та попри те, що на телебачення втрапив у 15 років, змінив економічний фах на професію ведучого значно пізніше. Підштовхнуло його до такого рішення шоу "Україна має талант", де у 2009 році він став фіналістом.

Виступ Скічка на "Україна має талант": відео

У 2012 – 2013 роках став ведучим щоденного прямого ефірного ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". Паралельно був креативним продюсером та ведучим реаліті-шоу "Мачо не плачуть" на тому ж каналі.

У 2012 році у дуеті із Валерієм Юрченком переміг на фестивалі "Велика різниця" в Одесі.



Олександр Скічко

У 2015 році разом із Дмитром Шепелєвим став ведучим програми "Співай як зірка" на телеканалі "Україна". Цього ж року він став ведучим проекту "Зірковий шлях", а також ведучим ранкового шоу Let's go show на радіо NRJ.

У 2017 році вів Першу національну кінопремію "Золота дзиґа" та "Євробачення", яке відбувалось у Києві.

Олександр Скічко та Володимир Остапчук на "Євробаченні-2017": відео

До речі, засвітився Скічко і на російському телебаченні. У 2010 році дійшов до фіналу шоу "Хвилина слави" (Москва). А у 2011-ому став ведучим ранкового шоу "Добрий монінг" на телеканалі "Муз-ТВ".

Політика

До того, як офіційно оголосив, що від партії "Слуга народу" балотуватиметься до Верховної Ради, жодного стосунку до політики Скічко не мав, відтак ні здобутками, ні провалами не відзначився.

"Опубліковані списки мажоритарників від партії "Слуга народу". І тепер я можу офіційно сказати, що я іду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину. І хочу одразу дати відповідь на питання яке у вас виникає: чому, навіщо і яка взагалі в мене мотивація. Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, набридло їздити розбитими дорогами, а основне мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, як вони обговорюють, до якої країни краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо", – заявив Олександр Скічко.



Володимир Зеленський і Олександр Скічко

Родина

Олександр Скічко був одружений двічі. У 2011-ому побрався із телепродюсеркою, старшою від нього на 10 років. За два роки шлюб розпався.

У 2016 році розпочались його стосунки із власницею готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою. У 2017-ому вони одружились. Скічко виховує двох дітей від першого шлюбу дружини.



Олександр Скічко із родиною

Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня. Для подання документів до Центрвиборчкому потенційним учасникам перегонів відвели місяць – до 20 червня включно. Після цього буде ще п'ять робочих днів, за котрі можна знятись із гонки та до 25 червня ЦВК проведе реєстрацію учасників. Остаточний список для голосування буде відомий 30 червня. Результати дочасних парламентських виборів мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019.

Дивіться інфографіку, як проходитимуть парламентські вибори:



Календар парламентських виборів – інфографіка

