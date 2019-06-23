22:04
23 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін обміняв Кадирова до Лукашенка. Панди для Пині
      Вєсті Кремля
      16:53, 22 червня
      Вєсті.UA. Жир: Шокуюче зізнання Медведчука. Супергеройський вчинок Ляшка
      Вєсті.UA
      18:42, 22 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЛГБТ АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО

      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата

      1680 Читать новость на русском
      Олександр Скічко
      Олександр Скічко / tv.ua

      Відомий український телеведучий та пародист Олександр Скічко оголосив, що балотуватиметься на парламентських виборах від партії "Слуга народу". 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у народні депутати.

      Біографія Олександра Скічка

      Олександр Скічко народився 28 квітня 1991 року у Черкасах. Закінчив факультет міжнародної економіки Київського економічного університету. Володіє англійською мовою. 

      Читайте також: Партія "Слуга народу" йде на парламентські вибори: оновлений список політсили

      Кар'єра

      За словами Скічка, оскільки його батько має економічну освіту, то здобута ним спеціальність фактично не була власним свідомим вибором. З часів школи Олександр брав активну участь у всіх культурних заходах, а у студентські роки "не пропускав жодного конкурсу". У 2006 – 2007 роках був ведучим молодіжної програми "Teen-клуб" на О-TV. Та попри те, що на телебачення втрапив у 15 років, змінив економічний фах на професію ведучого значно пізніше. Підштовхнуло його до такого рішення шоу "Україна має талант", де у 2009 році він став фіналістом.

      Виступ Скічка на "Україна має талант": відео

      У 2012 – 2013 роках став ведучим щоденного прямого ефірного ранкового шоу "Підйом" на "Новому каналі". Паралельно був креативним продюсером та ведучим реаліті-шоу "Мачо не плачуть" на тому ж каналі. 

      У 2012 році у дуеті із Валерієм Юрченком переміг на фестивалі "Велика різниця" в Одесі.


      Олександр Скічко

      У 2015 році разом із Дмитром Шепелєвим став ведучим програми "Співай як зірка" на телеканалі "Україна". Цього ж року він став ведучим проекту "Зірковий шлях", а також ведучим ранкового шоу Let's go show на радіо NRJ.

      У 2017 році вів Першу національну кінопремію "Золота дзиґа" та "Євробачення", яке відбувалось у Києві. 

      Олександр Скічко та Володимир Остапчук на "Євробаченні-2017": відео

      До речі, засвітився Скічко і на російському телебаченні. У 2010 році дійшов до фіналу шоу "Хвилина слави" (Москва). А у 2011-ому став ведучим ранкового шоу "Добрий монінг" на телеканалі "Муз-ТВ".

      Політика

      До того, як офіційно оголосив, що від партії "Слуга народу" балотуватиметься до Верховної Ради, жодного стосунку до політики Скічко не мав, відтак ні здобутками, ні провалами не відзначився. 

      "Опубліковані списки мажоритарників від партії "Слуга народу". І тепер я можу офіційно сказати, що я іду в політику. Я йду представляти свою рідну Черкащину. І хочу одразу дати відповідь на питання яке у вас виникає: чому, навіщо і яка взагалі в мене мотивація. Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, набридло їздити розбитими дорогами, а основне мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, як вони обговорюють, до якої країни краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо", – заявив Олександр Скічко.


      Володимир Зеленський і Олександр Скічко

      Родина 

      Олександр Скічко був одружений двічі. У 2011-ому побрався із телепродюсеркою, старшою від нього на 10 років. За два роки шлюб розпався. 

      У 2016 році розпочались його стосунки із власницею готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою. У 2017-ому вони одружились. Скічко виховує двох дітей від першого шлюбу дружини. 


      Олександр Скічко із родиною

      Коли відбудуться вибори до Верховної Ради?Позачергові парламентські вибори до Верховної Ради України пройдуть 21 липня. Для подання документів до Центрвиборчкому потенційним учасникам перегонів відвели місяць – до 20 червня включно. Після цього буде ще п'ять робочих днів, за котрі можна знятись із гонки та до 25 червня ЦВК проведе реєстрацію учасників. Остаточний список для голосування буде відомий 30 червня. Результати дочасних парламентських виборів мають оголосити не пізніше двох тижнів після голосування. Перша сесія Верховної ради IX скликання може початися 9 вересня 2019.

      Дивіться інфографіку, як проходитимуть парламентські вибори:

      парламентські вибори
      Календар парламентських виборів – інфографіка
       

      blog_ava
      Що врятує Україну від економічного спаду: відповідь експерта
      сьогодні
      6264
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Парламентські вибори 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      сьогодні , 22:00 Війна Росії "на знищення" і чим зустріч Путіна і Трампа загрожує Україні: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 8
      Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      сьогодні , 21:30 Скічко балотуватиметься у Верховну Раду: що відомо про кандидата
      1680
      Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      сьогодні , 20:17 Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
      2298
      Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      сьогодні , 19:30 Як вбили Дарію Лук'яненко та що Зеленський пообіцяв бізнесменам – топ-5 відео тижня
      1000
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      сьогодні , 19:06 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: точна кількість
      4608
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук