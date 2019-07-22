Парламентські вибори 2019: за кого голосували українці у різних регіонах

На парламентських виборах 2019 у всіх областях України один впевнений лідер – президентська партія "Слуга народу". Однак впевненого "срібного призера" немає – в кожному регіоні свій.

Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу, лідером голосування на парламенських виборах 2019 року стає партія "Слуга народу" – вона отримала 44,2% голосів українців.

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До ВР також потраплять "Опозиційна платформа – За життя" – 11,4%, "Європейська солідарність" – 8,8%, ВО "Батьківщина" – 7,4% та партія "Голос" – 6,5%. Однак рейтинги партій відрізняються для кожної із областей.

Захід

Найслабші позиції президентської партії на Західній Україні – там вона отримала 39,2% голосів виборців. Другою за кількістю отриманих голосів стала партія Святослава Вакарчука "голос" – за неї проголосували 14,1% українців. На третьому місці "Європейська солідарність" Петра Порошенка – у неї 12,7%.

Схід

У східних областях "Слуга народу" отримала 37,7% підтримки від тамтешніх жителів. За нею слідує "Опозиційна платформа – за життя" із результатом 30,5%. На третьому місці "Опозиційний блок" – у нього 8,5%.

Центр

У центральних областях лідирує теж "Слуга народу" із результатом 45,5%. Друге місце займає "Європейська солідарність" – вона отримала 10,1% голосів. Третю позицію займає ВО "Батьківщина" – у неї 9,9%.

Південь

Найбільше голосів за "Слугу народу" віддали жителі Півдня – 50,4%. "Опозиційний блок" тут також на другому місці із показником у 16,5% голосів. Третя "Європейська платформа" – 5,8%.



Як українці голосували у різних регіонах/ Інфографіка 24 каналу

Про списки та головні завдання партій читайте за посиланням:

Явка виборців

Станом на 20 годину (закриття виборчих дільниць) в Україні проголосували 49,84% виборців. Для порівняння – на парламентських виборах 2014 року явка становила 51,2%.

Участь у дострокових парламентських виборах в Україні 21 липня 2019 року взяли понад 14,7 мільйона виборців.



Якою була явка виборців/Інфографіка 24 каналу

Явка виборців по регіонах

У всіх регіонах лідер один – партія "Слуга народу". У Західних областях друге місце займає "Голос", в центральних – "Європейська солідарність". На північних та східних – "Опозиційна платформа – за життя".



Явка виборців по регіонах/І нфографіка 24 каналу