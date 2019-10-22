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      Сивохо в РНБО: політик відзвітував про перший день роботи – фото

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      Сергій Сивохо на Донбасі 22 жвотня 2019 - звіт за перший день роботи
      Сергій Сивохо на Донбасі / Фото із соцмереж

      Новоспечений радник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Сергій Сивохо вже розпочав роботу на новій посаді. Так, 22 жовтня він відвідав КПВВ "Новотроїцьке", розташоване у безпосередній близькості до прифронтової зони.

      Там Сивохо побував разом із комітетом Ради з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Про перший робочий день він сам повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

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      Багато зустрічей і важливих питань за сьогодні! Весь день в дорозі. Спілкування – слово дня! З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне – з людьми, які їдуть туди і звідти,
      – зазначив Сивохо.

      Він також зауважив, що всі люди, з якими він спілкувався очікують одного: повернення нормального життя та розвитку регіону.

      Далі радник секретаря РНБО збирається оглянути зруйновані та реконструйовані будівлі в Красногорівці.

      Про поїздку відзвітували й у парламентському комітеті. Там кажуть: так відбувається виїзне засідання нардепів. Воно протриває 5 днів.

      "Весь цей час комітет працюватиме в Донецькій та Луганській областях. Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалось візитом до військово-цивільних адміністрацій. Натомість, побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані внаслідок війни міста та села, об’єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємось з людьми, які живуть в "сірій" зоні", – повідомив голова комітету, нардеп Дмитро Лубінець.



      Члени парламентського комітету з питань реінтеграції Донбасу/ фото пресслужба комітету

      За його словами, такий формат засідання дозволить членам комітету на власні очі побачити усі аспекти життя людей.

      Як Сивохо опинився у складі РНБО? Про призначення він повідомив сам 21 жовтня. Хоча радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу його призначили ще 18 жовтня. Аби не бути голослівним, комік оприлюднив фото відповідного посвідчення. До слова, Сивохо є вихідцем з Донецька. До окупації проросійськими бойовиками він проживав там із сім'єю.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Донецька Війна на Донбасі РНБО
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