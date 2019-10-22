Сивохо в СНБО: политик отчитался о первом дне работы – фото

Новоиспеченный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо уже начал работу на новой должности. Так, 22 октября он посетил КПВВ "Новотроицкое", расположенное в непосредственной близости к прифронтовой зоне.

Там Сивохо побывал вместе с комитетом Рады по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. О первом рабочем дне он сам сообщил на своей фейсбук-странице.

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Много встреч и важных вопросов за сегодня! Весь день в пути. Общение – слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное – с людьми, которые едут туда и оттуда,

– отметил Сивохо.

Он также отметил, что все люди, с которыми он общался, ожидают одного: возвращения нормальной жизни и развития региона.

Далее советник секретаря СНБО собирается осмотреть разрушенные и реконструированные здания в Красногоровке.

О поездке отчитались и в парламентском комитете. Там говорят: так происходит выездное заседание нардепов. Оно продлится 5 дней.

"Все это время комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенніе вследствие войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне", – сообщил председатель комитета, нардеп Дмитрий Лубинец.





Члены парламентского комитета по вопросам реинтеграции Донбасса/ фото пресс-служба комитета

По его словам, такой формат заседания позволит членам комитета воочию увидеть все аспекты жизни людей.

Как Сивохо оказался в составе СНБО?О назначении сообщил сам 21 октября. Хотя советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса его назначили еще 18 октября. Чтобы не быть голословным, комик опубликовал фото соответствующего удостоверения. К слову, Сивохо является выходцем из Донецка. До оккупации пророссийскими боевиками он проживал там с семьей.