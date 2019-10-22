17:24
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ В КИЕВЕ

      Сивохо в СНБО: политик отчитался о первом дне работы – фото

      83 Читати новину українською
      Сергей Сивохо на Донбассе 22 жвотня 2019 - отчет за первый день работы
      Сергей Сивохо на Донбассе / Фото из соцсетей

      Новоиспеченный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо уже начал работу на новой должности. Так, 22 октября он посетил КПВВ "Новотроицкое", расположенное в непосредственной близости к прифронтовой зоне.

      Там Сивохо побывал вместе с комитетом Рады по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. О первом рабочем дне он сам сообщил на своей фейсбук-странице.

      Читайте также: Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно

      Много встреч и важных вопросов за сегодня! Весь день в пути. Общение – слово дня! С военными, с депутатами, с местными властями. А главное – с людьми, которые едут туда и оттуда,
      – отметил Сивохо.

      Он также отметил, что все люди, с которыми он общался, ожидают одного: возвращения нормальной жизни и развития региона.

      Далее советник секретаря СНБО собирается осмотреть разрушенные и реконструированные здания в Красногоровке.

      О поездке отчитались и в парламентском комитете. Там говорят: так происходит выездное заседание нардепов. Оно продлится 5 дней.

      "Все это время комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенніе вследствие войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне", – сообщил председатель комитета, нардеп Дмитрий Лубинец.



      Члены парламентского комитета по вопросам реинтеграции Донбасса/ фото пресс-служба комитета

      По его словам, такой формат заседания позволит членам комитета воочию увидеть все аспекты жизни людей.

      Как Сивохо оказался в составе СНБО?О назначении сообщил сам 21 октября. Хотя советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса его назначили еще 18 октября. Чтобы не быть голословным, комик опубликовал фото соответствующего удостоверения. К слову, Сивохо является выходцем из Донецка. До оккупации пророссийскими боевиками он проживал там с семьей.

      blog_ava
      Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
      сегодня
      30865
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Новости Донецка СНБО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      сегодня , 17:05 1,5 млн грн за день: як грабують українців при продажі нерухомості
      Реанімаційний пакет реформ 1557
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 16:40 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 1004
      "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      сегодня , 15:48 "Слуги" продались? В президентской фракции устраивают детектор лжи, – экс-нардеп
      Сергій Лещенко 608
      Кабмин изменил норму для получения субсидий
      сегодня , 15:38 Кабмин изменил норму для получения субсидий
      Андрій Шляхтін 540
      Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      сегодня , 15:00 Хор імені Верьовки – чому це все таки смішно?
      Наталія Лебідь 2979
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук