20:49
23 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин захватит Чехию? Провальные ракеты России
      Вєсті Кремля
      22:06, 22 октября
      Вести.UA: Телеграф для "слуг народа". Падение Матиоса
      Вєсті.UA
      19:36, сегодня
      Почему Шулявский мост никак не могут достроить и куда делись миллионы: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ

      Сивохо требует выплачивать пенсии гражданам Украины на оккупированных территориях

      109 Читати новину українською
      Сергей Сивохо
      Сергей Сивохо / facebook.com/sivokho

      Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.

      Об этом Сивохо написал на своей странице в фейсбуке после выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

      К теме: Сивохо в СНБО: политик отчитался о первом дне работы – фото

      Он добавил, что сегодня Минсоцполитики и МинТОТ "получили на орехи". По его словам, пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.

      Среди проблем, которые обсуждали на заседании, Сивохо также назвал дискриминацию и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. По его словам, систему надо упростить, продолжить с 60 дней до 1 года.

       

       

      По его словам, формат выездного заседания позволит членам комитета воочию увидеть все стороны жизни людей.

       Актуально: Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно

      Как Сивохо оказался в составе СНБО? О назначении он сообщил сам 21 октября. Хотя советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса его назначили еще 18 октября.

      К слову, Сивохо является креативным продюсером "95 Квартала" и членом жюри "Лиги смеха". В 2019 году баллотировался от президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах по округу №49 в Константиновке и Дружковке, но занял третье место.

      Сивохо является выходцем из Донецка. До оккупации пророссийскими боевиками он проживал там с семьей.

      blog_ava
      Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
      сегодня
      19174
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе СНБО Министерство по делам ветеранов Оккупированные территории Министерство социальной политики Пенсия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Реформа Зеленського: що передбачає і як вона буде втілюватись
      сегодня , 20:30 Реформа Зеленського: що передбачає і як вона буде втілюватись
      Роман Маселко 45
      Что для украинцев изменит Кодекс банкротства: объяснение юристов
      сегодня , 19:30 Что для украинцев изменит Кодекс банкротства: объяснение юристов
      Євгенія Мазур 53
      Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      сегодня , 18:01 Авакова считаю чертом, – Сергей Стерненко о суде Линча, Коломойском и наркобизнесе
      Олег Бабій 298
      Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      сегодня , 17:01 Эксперт: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"
      Євгенія Мазур 551
      Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      сегодня , 17:00 Незмінний стиль дипломатії Трампа, або Україна в американських чварах
      Блог Соцмережі 289
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук