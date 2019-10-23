Сивохо требует выплачивать пенсии гражданам Украины на оккупированных территориях

Сергей Сивохо, которого назначили советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, считает, что Украина должна обязательно выплачивать пенсии своим гражданам, живущим на временно неподконтрольной территории.

Об этом Сивохо написал на своей странице в фейсбуке после выездного заседания Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Он добавил, что сегодня Минсоцполитики и МинТОТ "получили на орехи". По его словам, пенсионеры не должны стоять в очередях на блокпостах раз в два месяца, чтобы забрать свои деньги.

Среди проблем, которые обсуждали на заседании, Сивохо также назвал дискриминацию и откровенное унижение переселенцев постоянными проверками и контролем того, сколько они пробыли в Украине. По его словам, систему надо упростить, продолжить с 60 дней до 1 года.

По его словам, формат выездного заседания позволит членам комитета воочию увидеть все стороны жизни людей.

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Как Сивохо оказался в составе СНБО? О назначении он сообщил сам 21 октября. Хотя советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса его назначили еще 18 октября.



К слову, Сивохо является креативным продюсером "95 Квартала" и членом жюри "Лиги смеха". В 2019 году баллотировался от президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах по округу №49 в Константиновке и Дружковке, но занял третье место.



Сивохо является выходцем из Донецка. До оккупации пророссийскими боевиками он проживал там с семьей.