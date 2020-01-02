Выплата пенсий на оккупированных территориях возможна только после деоккупации, – Кулеба

Вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен лишь в контексте их деоккупации. Сейчас осуществить такие операции технически невозможно.

Об этом вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Вместе с тем, он добавил, что для Евросоюза выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос.

Кулеба также отметил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует от получателей пенсии выезжать на подконтрольную правительству Украины территорию.

Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше,

– подчеркнул вице-премьер.

Комментируя зарегистрированный в Раде законопроект о выплате пенсий жителям временно оккупированных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть.

Что предусматривает законопроект о пенсиях жителям временно оккупированных территорий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. В частности, они смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица.

Законопроект предусматривает:

Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;

В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенной особы (переселенца);

Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (пока действует лимит — 3 года)

Как сейчас происходят выплаты пенсий на оккупированных территориях?

Во избежание злоупотреблений в 2016 году Украина приняла решение о более жестких правилах получения пенсий для переселенцев. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Ощадбанка". Также была установлена система верификации через электронные пенсионные удостоверения. Кроме этого, пенсионеры теряли свои выплаты, если больше двух месяцев они отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине.



Это привело к тому, что жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украине территорию. Они становились на учет, получали пенсию и возвращались обратно в ОРДЛО.