В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма: что он предусматривает

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Один из авторов законопроекта – глава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

Важно: Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете

Он отметил, что ситуация когда более половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная.

Факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения,

– считает Лубнец.

По его словам, законопроект 2083-д "призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение".

Законопроект 2083-д предусматривает:

Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;

В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенной лица (переселенца);

Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (пока действует лимит — 3 года).



Что изменит законопроект №2083-д/ Фото: сайт ВР



Проект закона №2048-д/ Фото: сайт Рады

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляла, что украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированной территории из-за невозможности проводить там законную деятельность.

Как выплачивают пенсии сейчас?

В 2016 году Украина приняла решение о более жестких правила получения пенсий для переселенцев, чтобы избежать злоупотреблений. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Сбербанка", введено было также систему верификации через электронные пенсионные удостоверения. Также пенсионеры теряли свои выплаты, если больше двух месяцев отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине.

Об этом: Пенсии для украинцев и жителей псевдореспублик: у кого больше

Это привело к искажению статистики переселенцев, потому что жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украине территорию, становились на учет ВПО, чтобы получать пенсию, и возвращались домой в ОРДЛО. Время от времени они должны проходить верификацию, и если не пройдут ее, то потеряют право на пенсию.

При этом на неподконтрольных территориях продолжает "процветать" "пенсионный туризм": поездка на украинский КПП и обратно.