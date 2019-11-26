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      В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма: что он предусматривает

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      В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма / vpl.com.ua

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

      Один из авторов законопроекта – глава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.

      Важно: Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете

      Он отметил, что ситуация когда более половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная.

      Факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения,
      – считает Лубнец.

      По его словам, законопроект 2083-д "призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение".

      Законопроект 2083-д предусматривает:

      • Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;
      • В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
      • Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенной лица (переселенца);
      • Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (пока действует лимит — 3 года).

      пенсії окупований донбас крим
      Что изменит законопроект №2083-д/ Фото: сайт ВР

      пенсії крим донбас
      Проект закона №2048-д/ Фото: сайт Рады

      Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляла, что украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированной территории из-за невозможности проводить там законную деятельность.

      Как выплачивают пенсии сейчас?

      В 2016 году Украина приняла решение о более жестких правила получения пенсий для переселенцев, чтобы избежать злоупотреблений. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Сбербанка", введено было также систему верификации через электронные пенсионные удостоверения. Также пенсионеры теряли свои выплаты, если больше двух месяцев отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине.

      Об этом: Пенсии для украинцев и жителей псевдореспублик: у кого больше

      Это привело к искажению статистики переселенцев, потому что жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украине территорию, становились на учет ВПО, чтобы получать пенсию, и возвращались домой в ОРДЛО. Время от времени они должны проходить верификацию, и если не пройдут ее, то потеряют право на пенсию.

      При этом на неподконтрольных территориях продолжает "процветать" "пенсионный туризм": поездка на украинский КПП и обратно.

       

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Деньги Верховная Рада Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Новости Крыма Аннексия Крыма Пенсия Законодательство Новости Луганска
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