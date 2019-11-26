В Раде появился законопроект о пенсиях жителям Донбасса и Крыма: что он предусматривает
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.
Один из авторов законопроекта – глава парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец.
Важно: Как будут расти пенсии в 2020 году: закон о госбюджете
Он отметил, что ситуация когда более половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная.
Факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения,
– считает Лубнец.
По его словам, законопроект 2083-д "призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение".
Законопроект 2083-д предусматривает:
- Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;
- В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
- Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенной лица (переселенца);
- Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (пока действует лимит — 3 года).
Что изменит законопроект №2083-д/ Фото: сайт ВР
Проект закона №2048-д/ Фото: сайт Рады
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заявляла, что украинская власть пока не в состоянии выплачивать пенсии на оккупированной территории из-за невозможности проводить там законную деятельность.
Как выплачивают пенсии сейчас?
В 2016 году Украина приняла решение о более жестких правила получения пенсий для переселенцев, чтобы избежать злоупотреблений. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Сбербанка", введено было также систему верификации через электронные пенсионные удостоверения. Также пенсионеры теряли свои выплаты, если больше двух месяцев отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине.
Об этом: Пенсии для украинцев и жителей псевдореспублик: у кого больше
Это привело к искажению статистики переселенцев, потому что жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украине территорию, становились на учет ВПО, чтобы получать пенсию, и возвращались домой в ОРДЛО. Время от времени они должны проходить верификацию, и если не пройдут ее, то потеряют право на пенсию.
При этом на неподконтрольных территориях продолжает "процветать" "пенсионный туризм": поездка на украинский КПП и обратно.