У Раді з'явився законопроєкт про пенсії мешканцям Донбасу і Криму: що він передбачає

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Один з авторів законопроєкту – голова парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець.

Важливо: Як зростатимуть пенсії у 2020 році: закон про держбюджет

Він наголосив, що ситуація коли більше половини зареєстрованих на непідконтрольних територіях пенсіонерів не можуть отримати чесно зароблену пенсію – ненормальна.

Факти численних смертей літніх людей на пунктах пропуску – жахають та обурюють! Потрібні негайні зміни,

– вважає Лубінець.

За його словами, законопроєкт 2083-д "покликаний відновити конституційне право українських громадян на пенсійне забезпечення".

Законопроєкт 2083-д передбачає:

Надати людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;

В разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

Жителі окупованих територій зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи (переселенця);

Виплачувати заборгованість по пенсіям без терміну давності (наразі діє ліміт — 3 роки).



Що змінить законопроєкт №2083-д/ Фото: сайт ВР



Проєкт закону №2048-д/ Фото: сайт Ради

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявляла, що українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованій території через неможливість проводити там законну діяльність.

Як виплачують пенсії зараз?

У 2016 році Україна схвалила рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців, щоб уникнути зловживань. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку", введено також було систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення. Також пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше двох місяців були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні.

Про це: Пенсії для українців і мешканців псевдореспублік: у кого більше

Це призвело до викривлення статистики переселенців, бо мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію, ставали на облік ВПО, щоб отримувати пенсію, і поверталися додому в ОРДЛО. Час від часу вони мають проходити верифікацію, і якщо не пройдуть її, то втратять право на пенсію.

При цьому на непідконтрольних територіях продовжує "процвітати" "пенсійний туризм": поїздка на український КПП і назад.