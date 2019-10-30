В уряді кажуть, що поки не готові виплачувати пенсії на окупованих територіях

Міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда заявляє, що українська влада поки не в змозі виплачувати пенсії на окупованій території через неможливість проводити там законну діяльність.

За словами Оксани Коляди, окупаційна влада не дає можливості здійснювати там будь-яку законну діяльність. Вона додала, що у Києва немає там законних представництв Пенсійного фонду і органів соціального захисту.

Важливо: Чи варто виплачувати пенсії на окупованому Донбасі?

Глава міністерства зазначила, що уряд працює над тим, щоб перетин лінії розмежування з непідконтрольними територіями зробити простішим і швидшим.

За її словами, процедури отримання виплат на підконтрольній території мають стати зручнішими.

Голосніше у суспільстві про це почали говорити після допису у фейсбуці вихідця із Донецька радника секретаря РНБО Сергія Сивохо.

Чи варто виплачувати пенсії громадянам України на окупованих територіях Донбасу? Так, це громадяни України

Ні, хай виплачує Росія

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До теми: Досить знущань, – Сивохо вимагає виплачувати пенсії громадянам України на окупованих територіях

Як виплачують пенсії зараз?

У 2016 році Україна схвалила рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців, щоб уникнути зловживань. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку", введено також було систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення. Також пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше двох місяців були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні.

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Це призвело до викривлення статистики переселенців, бо мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію, ставали на облік ВПО, щоб отримувати пенсію, і поверталися додому в ОРДЛО. Час від часу вони мають проходити верифікацію, і якщо не пройдуть її, то втратять право на пенсію.

При цьому на непідконтрольних територіях продовжує "процвітати" "пенсійний туризм": поїздка на український КПП і назад.