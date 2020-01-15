Скільки людей загинуло на пунктах пропуску на Донбасі: цифри вражають

Упродовж 2019 року під час перетину контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) у Донецькій і Луганській областях загинули 27 осіб. Здебільшого це люди похилого віку.

Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський на своїй фейсбук-сторінці.

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За його словами, також у 2019 році бригади екстреної медичної допомоги здійснили 290 виїздів, тобто раз у два дні. Таким чином, медики надали допомогу 301 людині.

Правозахисник наголошує, що за дорученням Денісової він неодноразово виступав на обласних колегіях і виїзному засіданні уряду України у Маріуполі. На цих заходах Лисянський порушував питання забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на пунктах пропуску на Донбасі. Представник омбудсмена підкреслює, що такі кроки допоможуть більш оперативно надати медичну допомогу людям, які перетинають ці пункти.

14 січня я повторно звернувся (направив листи) до очільника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Кириленка та голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая з проханням розглянути можливість забезпечення постійної присутності бригад екстреної медичної допомоги на КПВВ у Луганської та Донецької областях,

– констатував Павло Лисянський.

До слова, наприкінці 2019 року українські прикордонники заявляли, що бойовики навмисно створюють черги на пунктах пропуску на Донбасі. Річ у тім, що ті починають масово пропускати людей на підконтрольну Києву територію вже після закриття КПВВ.