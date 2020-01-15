На Донбассе в очередной раз погиб украинский военнослужащий

Вследствие вражеских обстрелов на Донбассе погиб один военнослужащий Объединенных сил. Трагедия произошла 15 января.

Соответствующую информацию обнародовал пресс-центр Операции Объединенных сил на своей фейсбук-странице. К сожалению, детали и место инцидента военные не обнародовали.

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По данным штаба в течение суток 15 января пророссийские боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 миллиметра, минометов калибра 120 миллиметра и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также в обстрелах принимали участие снайперы.

Пять обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток ", а именно:

неподалеку Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки " ", а именно: неподалеку Песков – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета;

дважды рядом с населенным пунктом Павлополь – с беспилотника боевики совершили 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 миллиметров (осколочные гранаты)

рядом с Авдеевкой – из снайперской винтовки.



Четыре обстрела боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север ", а именно:

боевики совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки " ", а именно: вблизи Светлодарска – с миномета калибра 82 миллиметра враг выпустил 2 мины;

дважды неподалеку Орехового – из артиллерии калибра 152 миллиметра (6 снарядов) и 120-миллиметрового миномета (27 мин)

рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров (14 мин) и автоматических станковых гранатометов.

Что до сиутации на участках разведения, то на всех трех (Золотое, Петровское и Станица Луганская) она стабильна. В Станице Луганской, в частности, работают как сотрудники ГСЧС, так и представители Красного Креста. Перевозки населения здесь между восстановленным мостом и контрольным унктом осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено уже более 4 тысяч пассажиров.

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К слову, в течение суток 14 января боевики совершили 10 обстрелов украинских позиций. В результате двое украинских бойцов получили ранения.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала