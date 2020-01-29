Это заседание-молчанки, – Бессмертный раскритиковал работу команды Зеленского в Минске

29 января во Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы. Экс-представитель Роман Бессмертный оценил работу украинской делегации по решению конфликта на Донбассе и вопросам обмена пленными.

Он в эфире 24 канала сказал, что в Минском процессе появился целый ряд людей, которые впервые начинают там работать и они еще не могут подчеркнуть определенные проблемы.

К слову: В Минске состоялось заседание ТКГ – о чем говорили

"Если смотреть на последние заседания, прошедшие после парижского саммита, – это, я бы так сказал, заседания-молчанки. Когда нагрузку по разговору на себя берут или посредники ОБСЕ, или советники ОБСЕ. Поэтому фактически в условиях тех решений, которые приняты в Париже, они не заблокировали любой плодотворный разговор, касающийся двух сверхважных проблем – освобождение военнопленных и прекращение огня. Так что эти разговоры велись, то фактически группы, которые собрались, сегодня молчат", – пояснил Бессмертный.

Что такое Трехсторонняя контактная группа?Трехсторонняя контактная группа – это уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая ищет способы дипломатического решения войны на востоке Украины.



Результат работы ТКГ – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан контактной группой с целью деэскалации вооруженного конфликта.



Сейчас украинскую делегацию в ТКГ представляет второй Президент Украины Леонид Кучма.

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