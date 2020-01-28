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      Обмін, доступ, звільнення: про що говорили на засіданнях в Мінську

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      Про що говорили на засіданнях ТКГ в Мінську / Фото з соцмереж

      Основною темою засідань Тристоронньої контактної групи в Мінську є обмін і одночасне звільнення утримуваних осіб. Говорили також про зниклих безвісти людей та нові пункти пропуску.

      На засіданнях обговорюють низку важливих питань. Про це повідомив координатор робочої групи з гуманітарних питань в ТКГ Тоні Фріш на полях конференції "ОБСЄ в Україні в 2019 році", пише "Інтерфакс-Україна".

      До теми: Мінські угоди необхідно переглянути: за яких умов Україна готова виконувати їх пункти

      Окрім обміну, серед важливих тем – доступ до людей, які потребують допомоги.

      Як я вже сказав, основним гуманітарним питанням був обмін і синхронне, одночасне звільнення утримуваних осіб. Також обговорюється питання людей, які зникли безвісти, питання відкриття нових пунктів пропуску,
      – додав Фріш.

      Також одним із найактуальніших було питання Станиці Луганської. Окрім того, важлива тема – доступ до осіб, яких утримують на тимчасово окупованих територіях.

      "На жаль, зараз для Міжнародного комітету Червоного Хреста цей доступ не став безумовним і обов'язковим. Попри те, що таке рішення вже прийняли і що це не один раз підіймалося в форматі "нормандської четвірки", в форматі двох держав-учасників "нормандської четвірки" на рівні міністерств і на найвищому рівні", – заявив Фріш.

      Важливо. Російські окупанти продовжують влаштовувати провокації на Донбасі. Напередодні зустрічі ТКГ у Мінську вони цілеспрямовано обстріляли район Богданівки, де відбулося розведення військ.

      Перше у новому році засідання Тристоронної контактної групи відбулося у Мінську 16 січня. Сторони обговорили припинення вогню та нові ділянки розведення сил на Сході України.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Розведення військ Обмін полоненими Мінські домовленості
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