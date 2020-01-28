Обмен, доступ, освобождение: о чем говорили на заседаниях в Минске

Основной темой на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске является обмен и одновременное освобождение удерживаемых лиц. Говорили также о пропавших без вести людей и новых пунктах пропуска.

На заседаниях обсуждают ряд важных вопросов. Об этом сообщил координатор рабочей группы по гуманитарным вопросам в ТКГ Тони Фриш на полях конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году", пишет "Интерфакс-Украина".

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Кроме обмена, среди важных тем – доступ к людям, которые нуждаются в помощи.

Как я уже сказал, основным гуманитарным вопросам был обмен и синхронное, одновременное освобождение удерживаемых лиц. Также обсуждается вопрос людей, пропавших без вести, вопрос открытия новых пунктов пропуска,

– добавил Фриш.

Также одним из самых актуальных был вопрос Станицы Луганской. Кроме того, важная тема – доступ к лицам, которых удерживают на временно оккупированных территориях.

"К сожалению, сейчас для Международного комитета Красного Креста этот доступ не стал безусловным и обязательным. Несмотря на то, что такое решение уже приняли и это не один раз поднималось в формате "нормандской четверки", в формате двух государств-участников "нормандской четверки" на уровне министерств и на самом высоком уровне", – заявил Фриш.

Важно. Российские оккупанты продолжают устраивать провокации на Донбассе. Накануне встречи ТКГ в Минске они целенаправленно обстреляли район Богдановка, где произошло разведение войск.

Первое в новом году заседание трехсторонней контактной группы состоялось в Минске 16 января. Стороны обсудили прекращение огня и новые участки разведения сил на Востоке Украины.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала