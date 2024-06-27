Особливу увагу мають приділити прифронтовим областям. За підсумками поїздок заслухають звіти щодо ситуації у ключових сферах. Окрім того, заплановані виїзні засідання Уряду.

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Міністрів відправили у регіони

Денис Шмигаль повідомив, що на виконання завдання президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони. Наголосив, що особлива увага – прифронтовим областям.

За підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво — усе це у фокусі Уряду,

– підкреслив прем'єр.

Додав, що за підсумками цієї роботи проведуть регіональні та виїзні засідання Уряду. На них розглядатимуть проблемні питання визначених областей.

Зауважимо, що напередодні, 26 червня, Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Президент заявив, здивований, що деякі профільні урядовці не приїжджали сюди тривалий час. Робитиме щодо них відповідні висновки.