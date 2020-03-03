22:56
3 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Діснейленд по-російськи. Смертна кара від Жиріновського
      Вєсті Кремля
      20:39, сьогодні
      Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"
      Вєсті.UA
      20:14, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Шмигаль може очолити уряд: як відреагували фракції

      - Читать новость на русском

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль. Він зараз є віцепрем'єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. У депутатських фракціях розповіли, чи підтримуватимуть його кандидатуру.

      Свою думку щодо ймовірної кандидатури Дениса Шмигаля висловили лідери політичних партій в ефірі програми "Політ.бюро".

      Читайте також: Заява Гончарука про відставку вже надійшла до Верховної Ради

      "Батьківщина"

      Андрій Ніколаєнко від фракції "Батьківщина" зазначив, що у Шмигаля більший досвід, ніж у Гончарука.

      "У його біографії є момент, коли він працював головою управління економіки у Львівській ОДА. Він працював під керівництвом одного з наших депутатів – Цимбалюка, який характеризує його (Шмигаля, – 24 канал) як доволі фахову людину. У нього точно є досвід. Можливо, не загальнонаціональний і не такий антикризовий, але більший, ніж у Гончарука", – сказав Ніколаєнко.

      Ніколаєнко
      Андрій Ніколаєнко

      Він додав, що ні Шмигаль, ні Тігіпко не зможе самостійно покращити країну. Для цього потрібна лише злагоджена професійна команда.

      "Голос"

      У політичній партії Святослава Вакарчука можливу кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра не схвалюють.

      Ми не знаємо, що він робитиме. Ми можемо позитивно чи негативно ставитися до персони. Однак прем'єр-міністр – це людина, яка утримує у керівництві країну,
      – зауважив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

      За його словами, в Україні можлива економічна криза та є загроза епідемії коронавірусу. "Смішно, що міністерка охорони здоров’я самоусунулась від цієї проблеми, але факт залишається фактом. Це те, з чим прийдеться справлятись новому уряду", – ствердив нардеп.

      Юрчишин
      Ярослав Юрчишин / Фото: Партія "Голос"

      Також він зазначив, що разом з колегами хоче бачити урядову програму кандидата та аналіз помилок попереднього уряду, адже "ще раз голосувати за кота у мішку" вони не хочуть.

      Депутатська група "За майбутнє"

      Народний депутат та член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь в ефірі програми заявив, що більшість депутатів його групи проголосують за відставку Гончарука. 

      "Щодо нового уряду, власне, треба ще спілкуватись і дізнаватись, хто саме туди увійде. Якщо завтра ще не буде урядової програми, то треба хоча б  поспілкуватись з кандидатом на посаду (прем’єра, – 24 канал). Якщо це Шмигаль – почути його бачення, адже є дуже багато моментів: освіта, охорона здоров'я, децентралізація. Це важливо для прийняття рішення, адже це, насамперед, відповідальність", – сказав Ігор Гузь. 

      Гузь
      Ігор Гузь / Фото: old.guz.in.ua

      Що відомо про відставку Гончарука? Напередодні українські ЗМІ повідомили, що Гончарук піде у відставку за власним бажанням. Додамо, на посаді прем'єра він був 6 місяців. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали багатьох публічних осіб. Зокрема, олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена і урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрія Вітренка.

      Сам Гончарук раніше заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив. Про те, що Гончарук таки написав заяву про відставку, а документ уже надійшов до Верховної Ради стало відомо ввечері 3 березня. Госовання за його відставку та нових міністрів відбудеться 4 березня на позачерговому засіданні Ради о 16:00.

      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      сьогодні
      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Олексій Гончарук Новини України Новини політики Відставка уряду Гончарука Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль Ярослав Юрчишин Гузь Ігор Володимирович Партія Голос ВО Батьківщина
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:38 Головні новини 3 березня: коронавірус в Україні та склад майбутнього Кабміну
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 22:30 Угода з Талібаном: чи виведе США війська з Афганістану
      Анатолій Максимов
      28 лютого , 14:30 Сучасні методи лікування геморою: чому важливо при перших симптомах звернутись до лікаря
      28 лютого , 15:53 В покерній серії турнірів розіграють 5 мільйонів гривень онлайн
      сьогодні , 22:00 Чому демонізація Сороса виглядає комічно
      Олекса Коба
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук