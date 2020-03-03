Шмигаль може очолити уряд: як відреагували фракції

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Новим очільником уряду, найімовірніше, стане Денис Шмигаль. Він зараз є віцепрем'єр-міністром та міністром розвитку громад і територій. У депутатських фракціях розповіли, чи підтримуватимуть його кандидатуру.

Свою думку щодо ймовірної кандидатури Дениса Шмигаля висловили лідери політичних партій в ефірі програми "Політ.бюро".

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"Батьківщина"

Андрій Ніколаєнко від фракції "Батьківщина" зазначив, що у Шмигаля більший досвід, ніж у Гончарука.

"У його біографії є момент, коли він працював головою управління економіки у Львівській ОДА. Він працював під керівництвом одного з наших депутатів – Цимбалюка, який характеризує його (Шмигаля, – 24 канал) як доволі фахову людину. У нього точно є досвід. Можливо, не загальнонаціональний і не такий антикризовий, але більший, ніж у Гончарука", – сказав Ніколаєнко.



Андрій Ніколаєнко

Він додав, що ні Шмигаль, ні Тігіпко не зможе самостійно покращити країну. Для цього потрібна лише злагоджена професійна команда.

"Голос"

У політичній партії Святослава Вакарчука можливу кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра не схвалюють.

Ми не знаємо, що він робитиме. Ми можемо позитивно чи негативно ставитися до персони. Однак прем'єр-міністр – це людина, яка утримує у керівництві країну,

– зауважив нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

За його словами, в Україні можлива економічна криза та є загроза епідемії коронавірусу. "Смішно, що міністерка охорони здоров’я самоусунулась від цієї проблеми, але факт залишається фактом. Це те, з чим прийдеться справлятись новому уряду", – ствердив нардеп.



Ярослав Юрчишин / Фото: Партія "Голос"

Також він зазначив, що разом з колегами хоче бачити урядову програму кандидата та аналіз помилок попереднього уряду, адже "ще раз голосувати за кота у мішку" вони не хочуть.

Депутатська група "За майбутнє"

Народний депутат та член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь в ефірі програми заявив, що більшість депутатів його групи проголосують за відставку Гончарука.

"Щодо нового уряду, власне, треба ще спілкуватись і дізнаватись, хто саме туди увійде. Якщо завтра ще не буде урядової програми, то треба хоча б поспілкуватись з кандидатом на посаду (прем’єра, – 24 канал). Якщо це Шмигаль – почути його бачення, адже є дуже багато моментів: освіта, охорона здоров'я, децентралізація. Це важливо для прийняття рішення, адже це, насамперед, відповідальність", – сказав Ігор Гузь.



Ігор Гузь / Фото: old.guz.in.ua

Що відомо про відставку Гончарука? Напередодні українські ЗМІ повідомили, що Гончарук піде у відставку за власним бажанням. Додамо, на посаді прем'єра він був 6 місяців. Кандидатами на посаду нового глави уряду називали багатьох публічних осіб. Зокрема, олігарха Сергія Тігіпка, бізнесмена і урядовця часів Януковича Валерія Хорошковського, теперішнього очільника МВС Арсена Авакова та директора з розвитку бізнесу Нафтогазу Юрія Вітренка.



Сам Гончарук раніше заявляв, що не писав заяву про звільнення і з президентом про це не говорив. Про те, що Гончарук таки написав заяву про відставку, а документ уже надійшов до Верховної Ради стало відомо ввечері 3 березня. Госовання за його відставку та нових міністрів відбудеться 4 березня на позачерговому засіданні Ради о 16:00.