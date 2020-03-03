Как в разных фракциях реагируют на вероятное назначение Шмыгаля

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке. Новым главой правительства, скорее всего, станет Денис Шмыгаль. Он сейчас вице-премьер-министр и министр развития общин и территорий. В депутатских фракциях рассказали, будут ли поддерживать его кандидатуру.

Свое мнение относительно вероятной кандидатуры Дениса Шмыгаля выразили лидеры политических партий в эфире программы "Полит.бюро".

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"Батькивщина"

Андрей Николаенко от фракции "Батькивщина" отметил, что у Шмыгаля больше опыта, чем в Гончарука.

"В его биографии есть момент, когда он работал председателем управление во Львовской ОГА. Он работал под руководством одного из наших депутатов – Цимбалюка, который характеризует его (Шмыгаля – 24 канал) как достаточно профессионального человека. У него точно есть опыт. Возможно, не общенациональный и не такой антикризисный, но больше, чем у Гончарука", – сказал Николаенко.



Андрей Николаенко

Он добавил, что ни Шмыгаль, ни Тигипко не сможет самостоятельно улучшить страну. Для этого нужна только слаженная профессиональная команда.

"Голос"

В политической партии Святослава Вакарчука возможную кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра не одобряют.

Мы не знаем, что он будет делать. Мы можем положительно или отрицательно относиться к персоне. Однако премьер-министр – это человек, который управляет страной,

– отметил нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

По его словам, в Украине возможен экономический кризис и угроза эпидемии коронавируса. "Смешно, что министр здравоохранения самоустранилось от этой проблемы, но факт остается фактом. Это то, с чем придется справляться новому правительству", – подтвердил нардеп.



Ярослав Юрчишин / Фото: Партия "Голос"

Также он отметил, что вместе с коллегами хочет видеть правительственную программу кандидата и анализ ошибок предыдущего правительства, ведь "еще раз голосовать за кота в мешке" они не хотят.

Депутатская группа "За будущее"

Народный депутат и член депутатской группы "За будущее" Игорь Гузь в эфире программы заявил, что большинство депутатов его группы проголосуют за отставку Гончарука.

"Что касается нового правительства, собственно, надо еще общаться и узнавать, кто именно туда войдет. Если завтра еще не будет правительственной программы, то надо хотя бы пообщаться с кандидатом на должность (премьера – 24 канал). Если это Шмыгаль – услышать его видение, ведь очень много моментов: образование, здравоохранение, децентрализация. это важно для принятия решения, ведь это прежде всего ответственность", – сказал Игорь Гузь.



Игорь Гузь / Фото: old.guz.in.ua

Что известно об отставке Гончарука?

Накануне украинские СМИ сообщили, что Гончарук уйдет в отставку по собственному желанию. Добавим, на посту премьера он был 6 месяцев. Кандидатами на пост нового главы правительства называли многих публичных лиц. В частности, олигарха Сергея Тигипко, бизнесмена и чиновника времен Януковича Валерия Хорошковского, действующего главу МВД Арсена Авакова и директора по развитию бизнеса "Нафтогаза" Юрия Витренко.



Сам Гончарук ранее заявлял, что не писал заявление об увольнении и с президентом об этом не говорил. О том, что Гончарук таки написал заявление об отставке, а документ уже поступил в Верховную Раду стало известно вечером 3 марта. Госовання за его отставку и новых министров состоится 4 марта на внеочередном заседании Рады в 16:00.