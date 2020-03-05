Юлія Гришина може стати міністеркою освіти та науки: що про неї відомо

Юлію Гришину можуть призначити на посаду міністерки освіти України. Зараз триває збір серед народних депутатів. Гришина з серпня 2019 року є народним депутатом України. Цікаві факти з біографії імовірно майбутньої міністерки освіти та науки – в нашому матеріалі.

Про перестановки в Кабінеті Міністрів стало відомо 4 березня. Проте 5 березня народні обранці запропонували кандидатуру Юлії Гришиної на посаду міністерки освіти.

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Біографія Юлії Гришиної

Народилася Гришина Юлія Миколаївна (дівоче прізвище Щотова) 16 червня 1978 року у місті Києві, де проживає досі.

З 2019 року була народним депутатом України від партії "Слуга народу" (№133 у списку). Також Гришина є членом Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.



Імовірна міністерка родом з Києва / фото: Укрінформ

Освіта



Депутатка також стажувалась в багатьох українських університетах / фото: Фейсбук Юлії Гришиної

у 1995 році закінчила школу та вступила на юридичний факультет Київського національного університету;

у 2006 році Юлія Щотова здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук;

у 2013 році захистила докторську дисертацію з юридичних наук (обидва ступеня здобуті за спеціальністю трудове право).

Володіє німецькою мовою на рівні А1.

Кар'єра

З 2009 до 2013 року була деканкою юридичного факультету в Академії праці і соціальних відносин

З 2014 до 2019 року Гришина працювала на посаді професорки кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2018 року і по сьогодні вона керуючий партнер юридичної бізнес-школи "CTRL.School". Також працює суддею Третейського суду організації Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв.

У 2019 році стала народним депутатом України від партії "Слуга народу". За час роботи на посаді дала 95 обіцянок. 7 з них виконала та 2 провалила. Решта лишилися в процесі.



Юлія Гришина була народним депутатом / фото: Obozrevatel

Під час роботи в парламенті входила до Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Була головою підкомітету з питань вищої освіти.

Вже найближчим часом Юлія Гришина може стати новою очільницею Міністерства освіти та науки.

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Родина

У 2014 році Юлія Щотова вийшла заміж за Гришина Ігоря В'ячеславовича та взяла прізвище чоловіка. Виховує двох доньок – Щотову Владу Русланівну та Гришину Алісу Ігорівну.



Юлія Гришина на засіданні комітету / фото: Фейсбук Юлії Гришиної