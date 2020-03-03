Міносвіти починає реформу дошкільної освіти – що зміниться

Дошкільні заклади освіти тепер зможуть наймати на роботу не лише педагогів, а також залучати приватні компанії до медичного обслуговування і харчування. Уряд прийняв нову постанову.

Про зміни у системі дошкілля пише пресслужба МОН.

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За словами міністерки освіти Ганни Новосад, кожна дитина повинна отримати доступ до якісної дошкільної освіти.

Зміни, ухвалені сьогодні, дозволять розширювати мережу дитячих садочків та підвищувати доступ до дошкільної освіти. Стане простіше відкривати приватні дитсадки, залучати до навчальної роботи необхідних фахівців та забезпечувати дітей якісним харчування,

– розповіла Ганна Новосад.

Тепер, щоб відкрити дитячий садок не треба мати власних харчоблоків, пралень та штатних медиків. Усі ці послуги можуть надавати юридичні та фізичні особи-підприємці.

Також до освітнього процесу дітей в дитячих садочках зможуть долучитись і люди без спеціальної педагогічної освіти. Проте такі особи повинні мати високі моральні якості, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов'язки.

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Скільки в Україні всього дитячих садків?Наприкінці 2018 року, в Україні функціонували 15 тисяч дошкільних закладів, які розраховані на 1 мільйон 125 тисяч дітей.