Минобразования начинает реформу дошкольного образования – что изменится

Дошкольные учебные заведения теперь смогут нанимать на работу не только педагогов, но также привлекать частные компании к медицинскому обслуживанию и питанию. Правительство приняло новое постановление.

Об изменениях в системе дошкольного пишет пресс-служба МОН.

Вас заинтересует: В Украине будут постепенно сокращается очередь в детсады: детали

По словам министра образования Анны Новосад, каждый ребенок должен получить доступ к качественному дошкольному образованию.

Изменения, принятые сегодня, позволят расширять сеть детских садов и повышать доступ к дошкольному образованию. Станет проще открывать частные детсады, привлекать к учебной работе необходимых специалистов и обеспечивать детей качественным питанием,

– рассказала Анна Новосад.

Теперь, чтобы открыть детский сад не надо иметь собственных пищеблоков, прачечных и штатных медиков. Все эти услуги могут предоставлять юридические и физические лица-предприниматели.

Также к образовательному процессу детей в детских садах смогут присоединиться и люди без специального педагогического образования. Однако такие лица должны обладать высокими моральными качествами, а также физическим и психическим состоянием, которое позволяет выполнять профессиональные обязанности.

Читайте также: Более 40% детей в Украине не могут посещать детские сады, – Новосад

Сколько в Украине всего детских садов?

В конце 2018 года, в Украине функционировали 15 тысяч дошкольных учреждений, которые рассчитаны на 1 миллион 125 тысяч детей.