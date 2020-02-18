В Украине постепенно сокращается очередь в детсады: детали

За 2019, в Украине сократилась очередь в детские сады на 19 800 мест. Такие показатели в среднем на полпроцента лучше, чем в 2018 году.

О процессе решения недостаточного количества детсадов говорится в отчете Кабинета Министров.

Похоже: Украина введет норвежский опыт в реформу детских садов: детали

В документе говорится о том, что очередь становится меньше вследствие открытия новостроек, реконструкции старых учебных дошкольных учреждений. Также проблему помогают решить частные детские сады и обустройство учреждений дошкольного образования при средних школах.

Таким образом очередь в учреждения дошкольного образования сократилось до 26 783 мест,

– говорится в сообщении.

В целом было открыто 17 новостроек, реорганизована 51 школа (с открытием отделения дошкольного образования), достроены 37 садов за государственный счет и 135 частных, созданы дополнительные группы в нынешних учреждениях дошкольного образования, еще 28 садиков открыто в приспособленных помещениях.

Таким образом сейчас 88% детей в возрасте 3-5 лет в сельской и городской местности имеют возможность посещать садики. Также это касается 96,9% семилетних детей. По итогам прошлого года, количество детей с особыми образовательными потребностями, которые учатся инклюзивного, увеличилось на 95%.

Что обещают в Кабинете Министров?

В документе также сказано, что правительство упростит условия функционирования детских садов и уменьшит объем педагогической нагрузки, увеличит продолжительность отпуска для педагогов и введет механизм выплат единовременного пособия молодым воспитателям.

Вас заинтересует: Более 40% детей в Украине не могут посещать детские сады, – Новосад

Сколько в Украине всего детских садов?

В конце 2018 года, в Украине функционировали 15 тысяч дошкольных учреждений, которые рассчитаны на 1 миллион 125 тысяч детей.