Украина введет норвежский опыт в реформу детских садов: детали

Министерство образования будет изучать систему дошкольного образования Норвегии при реформировании отечественной. Дети должны развиваться в детских садах.

О таких планах рассказала министр образования Анна Новосад на встрече с норвежским коллегой Ян Торе Саннер в Осло.

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Мы начинаем реформу дошкольного образования в Украине. Очень важно привлечь лучшие мировые практики, но в то же время, конечно, не теряя национальный контекст. Норвегия – лучшая в дошкольном образовании, и мы бы хотели изучить ее опыт.

– отметила Анна Новосад.

По словам министра, в Украине детский сад – камера хранения для ребенка, а не пространство для развития.

Работники Министерства образования Норвегии планируют провести для Анны Новосад презентацию о внедрении дошкольного образования, а также покажут, как система работает в реальных заведениях.



Представители правительства встретились с норвежскими коллегами / фото Министерство образования Украины

В Норвегии практически каждый ребенок посещает детский сад. Мы также стимулируем не только мам, но и пап оставаться с детьми после рождения. Сегодня у нас в основном 6 месяцев отпуска по уходу за ребенком берет мать и 6 – отец. Мы имеем четкие стимулы для семьи вести себя именно таким образом. С одного года дети идут в сад,

– рассказал министр образования Норвегии.

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Особенности дошкольного образования в Норвегии