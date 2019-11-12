Украина введет норвежский опыт в реформу детских садов: детали
Министерство образования будет изучать систему дошкольного образования Норвегии при реформировании отечественной. Дети должны развиваться в детских садах.
О таких планах рассказала министр образования Анна Новосад на встрече с норвежским коллегой Ян Торе Саннер в Осло.
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Мы начинаем реформу дошкольного образования в Украине. Очень важно привлечь лучшие мировые практики, но в то же время, конечно, не теряя национальный контекст. Норвегия – лучшая в дошкольном образовании, и мы бы хотели изучить ее опыт.
– отметила Анна Новосад.
По словам министра, в Украине детский сад – камера хранения для ребенка, а не пространство для развития.
Работники Министерства образования Норвегии планируют провести для Анны Новосад презентацию о внедрении дошкольного образования, а также покажут, как система работает в реальных заведениях.
Представители правительства встретились с норвежскими коллегами / фото Министерство образования Украины
В Норвегии практически каждый ребенок посещает детский сад. Мы также стимулируем не только мам, но и пап оставаться с детьми после рождения. Сегодня у нас в основном 6 месяцев отпуска по уходу за ребенком берет мать и 6 – отец. Мы имеем четкие стимулы для семьи вести себя именно таким образом. С одного года дети идут в сад,
– рассказал министр образования Норвегии.
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Особенности дошкольного образования в Норвегии
- Все дети дошкольного возраста посещают детские сады по собственному желанию;
- Дошкольное образование в государственных учреждениях бесплатное;
- Детей учат командному духу, также большая часть времени в саду проходит на свежем воздухе;
- Английский язык изучают на уровне с норвежским.