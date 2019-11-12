Україна впровадить норвезький досвід в реформу дитячих садків: деталі
Міністерство освіти буде вивчати систему дошкільної освіти Норвегії при реформуванні вітчизняної. Діти повинні розвиватись в дитячих садках.
Про такі плани розповіла міністерка освіти Ганна Новосад на зустрічі з норвезьким колегою Ян Торе Саннерою в Осло.
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Ми розпочинаємо реформу дошкільної освіти в Україні. Дуже важливо залучити кращі світові практики, але водночас, звісно, не втрачаючи національний контекст. Норвегія – найкраща у дошкіллі, і ми б хотіли вивчити її досвід.
– зазначила Ганна Новосад.
За словами міністерки, в Україні дитячий садок – камера схову для дитини, а не простір для розвитку.
Працівники Міністерства освіти Норвегії планують провести для Ганни Новосад презентацію про впровадження дошкільної освіти, а також покажуть, як система працює у реальних закладах.
Представники уряду зустрілися з норвезькими колегами / фото: Міністерство освіти України
У Норвегії практично кожна дитина відвідує дитсадок. Ми також стимулюємо не лише мам, але й тат залишатися з дітьми після народження. Сьогодні у нас здебільшого 6 місяців відпустки з догляду за дитиною бере матір і ще 6 — батько. Ми маємо чіткі стимули для сім‘ї поводити себе саме у такий спосіб. З річного віку діти йдуть у садок,
– розповів міністр освіти Норвегії.
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Особливості дошкільної освіти в Норвегії
- всі діти дошкільного віку відвідують дитячі садки за власним бажанням;
- дошкільна освіта в державних закладах безкоштовна;
- дітей вчать командному духу, також більша частина часу в садку проходить на свіжому повітрі;
- англійську мову вивчають на рівні з норвезькою.