Україна впровадить норвезький досвід в реформу дитячих садків: деталі

Міністерство освіти буде вивчати систему дошкільної освіти Норвегії при реформуванні вітчизняної. Діти повинні розвиватись в дитячих садках.

Про такі плани розповіла міністерка освіти Ганна Новосад на зустрічі з норвезьким колегою Ян Торе Саннерою в Осло.

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Ми розпочинаємо реформу дошкільної освіти в Україні. Дуже важливо залучити кращі світові практики, але водночас, звісно, не втрачаючи національний контекст. Норвегія – найкраща у дошкіллі, і ми б хотіли вивчити її досвід.

– зазначила Ганна Новосад.

За словами міністерки, в Україні дитячий садок – камера схову для дитини, а не простір для розвитку.

Працівники Міністерства освіти Норвегії планують провести для Ганни Новосад презентацію про впровадження дошкільної освіти, а також покажуть, як система працює у реальних закладах.



Представники уряду зустрілися з норвезькими колегами / фото: Міністерство освіти України

У Норвегії практично кожна дитина відвідує дитсадок. Ми також стимулюємо не лише мам, але й тат залишатися з дітьми після народження. Сьогодні у нас здебільшого 6 місяців відпустки з догляду за дитиною бере матір і ще 6 — батько. Ми маємо чіткі стимули для сім‘ї поводити себе саме у такий спосіб. З річного віку діти йдуть у садок,

– розповів міністр освіти Норвегії.

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Особливості дошкільної освіти в Норвегії