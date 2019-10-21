Более 40 % детей в Украине не могут посещать детские сады, – Новосад

Главной проблемой дошкольного образования в Украине является отсутствие достаточного количества детских садов.

Министерство обязано гарантировать доступ к качественному дошкольному образованию, заявила в разговоре с журналисткой Униан министр образования Украины Анна Новосад.

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По словам министра, сегодня в Украине сеть учреждений дошкольного образования способна охватить лишь 57% дошкольников. В частности в городах, очереди в детские сады на уровне 34 тысяч детей.

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Решить эту проблему должны инструменты, которые министерство планирует заложить в законодательство. Согласно предложению Министерства, строительные компании, возводящие жилье

Сколько в Украине детских садов?

По состоянию на 2018 год в Украине функционировали 15 тысяч дошкольных учреждений, которые рассчитаны на 1 миллион 125 тысяч детей.