Понад 40% дітей в Україні не можуть відвідувати дитячі садки, – Новосад

Головною проблемою дошкільної освіти в Україні є відсутність достатньої кількості дитячих садків.

Міністерство зобов’язане гарантувати доступ до якісної дошкільної освіти, заявила в розмові з журналісткою Уніан міністр освіти України Ганна Новосад.

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За словами міністра, сьогодні в Україні мережа закладів дошкільної освіти здатна охопити лише 57% дошкільнят. Зокрема в містах, черги до дитячих садків на рівні 34 тисяч дітей.

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Вирішити цю проблему повинні інструменти, які міністерство планує закласти в законодавство. Згідно з пропозицією міністерки, будівельні компанії, котрі зводять житлові масиви, повинні будувати також елементи інфраструктури. В тому числі дитячі садки.

Скільки в Україні дитячих садків?Станом на 2018 рік в Україні функціонували 15 тисяч дошкільних закладів, які розраховані на 1 мільйон 125 тисяч дітей.