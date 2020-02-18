В Україні поступово скорочується черга в дитсадки: деталі

За 2019 рік, в Україні скоротилась черга в дитячі садки на 19, 8 тисяч місць. Такі показники в середньому на пів відсотка кращі ніж у 2018 році.

Про процес вирішення недостатньої кількості дитсадків сказано у звіті Кабінету Міністрів.

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В документі йдеться про те, що черга стає меншою внаслідок відкриття новобудов, реконструкції старих навчальних дошкільних закладів. Також проблему допомагають вирішити приватні дитячі садки та облаштування закладів дошкільної освіти при середніх школах.

Таким чином черга до закладів дошкільної освіти скоротилась до 26 783 місця,

– сказано в повідомленні.

Загалом було відкрито 17 новобудов, реорганізовано 51 школу (з відкриттям відділення дошкільної освіти), добудовано 37 садочків за державний кошт та 135 приватних, створено додаткові групи у теперішніх закладах дошкільної освіти, ще 28 садочків відкрито у пристосованих приміщеннях.

Таким чином зараз 88% дітей у віці 3-5 років у сільській та міській місцевості мають змогу відвідувати садочки. Також це стосується 96,9% семирічних дітей. За підсумками минулого року, кількість дітей з особливими освітніми потребами, що навчаються інклюзивно, збільшилась на 95%.

Що обіцяють у Кабінеті Міністрів?В документі також сказано, що уряд спростить умови функціонування дитячих садків та зменшить обсяг педагогічного навантаження, збільшить тривалість відпустки для педагогів та запровадить механізм виплат одноразової грошової допомоги молодим вихователям.

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Скільки в Україні всього дитячих садків?Наприкінці 2018 року, в Україні функціонували 15 тисяч дошкільних закладів, які розраховані на 1 мільйон 125 тисяч дітей.