Олександра Антонюк може стати новою міністеркою освіти, – Лещенко
Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко зазначив, що новою очільницею Міністерства освіти може стати Олександра Антонюк. Як заявив Лещенко, вона є головною кандидаткою на цю посаду.
Лещенко повідомив про це у телеграмі з посиланням на власні джерела.
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Сергій Лещенко додав, що фракція Слуги народу обговорить кандидатуру Антонюк 1 червня. І у разі схвалення, проголосує за її призначення поточного тижня.
Відомо, що Антонюк є заступницею директора з наукової роботи в Інституті математики НАНУ. А також є доктором наук і старшим науковим співробітником.
Додамо, що раніше нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявляв, що міністерство може очолити Юлія Гришина. Її кандидатуру підтримали й колеги по фракції, і президент Зеленський.
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Що відомо про Юлію Гришину
- Є партнеркою юридичної бізнес-школи "CTRL.School". А також професоркою кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка.
- У "Чесно" повідомляють, що вона входить до підкомісії з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти й науки України.