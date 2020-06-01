Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко зазначив, що новою очільницею Міністерства освіти може стати Олександра Антонюк. Як заявив Лещенко, вона є головною кандидаткою на цю посаду.

Лещенко повідомив про це у телеграмі з посиланням на власні джерела.

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Сергій Лещенко додав, що фракція Слуги народу обговорить кандидатуру Антонюк 1 червня. І у разі схвалення, проголосує за її призначення поточного тижня.

Відомо, що Антонюк є заступницею директора з наукової роботи в Інституті математики НАНУ. А також є доктором наук і старшим науковим співробітником.

Додамо, що раніше нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський заявляв, що міністерство може очолити Юлія Гришина. Її кандидатуру підтримали й колеги по фракції, і президент Зеленський.

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