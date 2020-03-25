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Любомира Мандзий стала новой исполняющей обязанности министра образования: детали

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Новой исполняющей обязанности министра образования и науки Украины назначена Любомира Мандзий. За такое решении проголосовали все министры.

Такое решение приняли на заседании Кабинета Министров Украины 25 марта.

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Кабинет Министров распорядился освободить от исполнения обязанностей министра образования Юрия Полюховича, и назначить Любомиру Мандзий.

Временно возложить выполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну,
– зачитал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Любомира Мандзий до назначения на новую должность была заместительницей министра образования и науки Украины.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Кабинет Министров Украины Юрий Полюхович Учеба Министерство образования и науки Украины Образование в Украине
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