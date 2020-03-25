Любомира Мандзий стала новой исполняющей обязанности министра образования: детали
Новой исполняющей обязанности министра образования и науки Украины назначена Любомира Мандзий. За такое решении проголосовали все министры.
Такое решение приняли на заседании Кабинета Министров Украины 25 марта.
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Кабинет Министров распорядился освободить от исполнения обязанностей министра образования Юрия Полюховича, и назначить Любомиру Мандзий.
Временно возложить выполнение обязанностей министра образования и науки Украины на Мандзий Любомиру Степановну,
– зачитал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Любомира Мандзий до назначения на новую должность была заместительницей министра образования и науки Украины.
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