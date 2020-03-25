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Украинские ученые смогут разрабатывать тесты для выявления коронавируса – правительство

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На заседании Кабинета Министров Украины приняли решение о полноценном запуске Национального фонда исследований, который будет оказывать поддержку для украинских научных учреждений. В том числе по разработке тестов для выявления коронавируса.

Такое предложение выдвинул уже бывший исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Юрий Полюхович.

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По словам Юрия Полюховича, в 2018 году правительство начало программу поддержки и развития научных исследований и основало Нацфонд исследований. Проект постановление утратило свою силу из-за отставки предыдущего правительства, именно поэтому его внесли повторно.

Это (постановление) позволит избежать дублирования Национальной Академией Наук Украины функций Национального фонда исследований, который начинает свою деятельность в 2020 году,
– отметил Юрий Полюхович.

По словам бывшего и.о. министра образования, такое решение позволит эффективнее использовать государственные деньги на приоритетные научные проекты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность такого постановления, потому и даст возможность украинским ученым работать над разработкой тестов на выявление коронавируса.

Все министры единодушно поддержали постановление.

Какую функцию будет выполнять фонд?Будет предоставлять гранты украинским ученым на их исследования. Всего в распоряжении новой структуры 526 миллионов гривен на 2020 год.

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Как будут определять, кому давать деньги

  • после консультации с экспертами, окончательное решение будет приниматься коллективно 30 ведущих ученых из украинских университетов;
  • исчерпывающая информация относительно того куда направлены деньги будет размещена на сайте;
  • после завершения проекта Фонд будет обязан подать конечный отчет о том, куда были использованы деньги.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Наука Юрий Полюхович Учеба Наука в Украине
Любомира Мандзий стала новой исполняющей обязанности министра образования: детали
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