Украинские ученые смогут разрабатывать тесты для выявления коронавируса – правительство

На заседании Кабинета Министров Украины приняли решение о полноценном запуске Национального фонда исследований, который будет оказывать поддержку для украинских научных учреждений. В том числе по разработке тестов для выявления коронавируса.

Такое предложение выдвинул уже бывший исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Юрий Полюхович.

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По словам Юрия Полюховича, в 2018 году правительство начало программу поддержки и развития научных исследований и основало Нацфонд исследований. Проект постановление утратило свою силу из-за отставки предыдущего правительства, именно поэтому его внесли повторно.

Это (постановление) позволит избежать дублирования Национальной Академией Наук Украины функций Национального фонда исследований, который начинает свою деятельность в 2020 году,

– отметил Юрий Полюхович.

По словам бывшего и.о. министра образования, такое решение позволит эффективнее использовать государственные деньги на приоритетные научные проекты.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил важность такого постановления, потому и даст возможность украинским ученым работать над разработкой тестов на выявление коронавируса.

Все министры единодушно поддержали постановление.

Какую функцию будет выполнять фонд?Будет предоставлять гранты украинским ученым на их исследования. Всего в распоряжении новой структуры 526 миллионов гривен на 2020 год.

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