Українські вчені зможуть працювати над розробкою тестів для виявлення коронавірусу – уряд

На засіданні Кабінету Міністрів України прийняли рішення про повноцінний запуск Національного фонду досліджень, який надаватиме підтримку для українських наукових установ. В тому числі щодо розробки тестів для виявлення коронавірусу.

Таку пропозицію висунув вже колишній виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Юрій Полюхович.

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За словами Юрія Полюховича, у 2018 році уряд започаткував програму підтримки та розвитку наукових досліджень та заснував Нацфонд досліджень. Проєкт постанова втратила свою чинність через відставку попереднього уряду, саме тому її внесли повторно.

Це (постанова) дозволить уникнути дублювання Національною Академією Наук України функцій Національного фонду досліджень, який розпочинає свою діяльність у 2020 році,

– наголосив Юрій Полюхович.

За словами колишнього в.о. міністра освіти, таке рішення дозволить ефективніше використовувати державні гроші на пріоритетні наукові проєкти.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на важливості такої постанови, бо та дасть змогу українським науковцям працювати над розробкою тестів на виявлення коронавірусу.

Всі міністри одностайно підтримали постанову.

Яку функцію буде виконувати фонд?Надаватиме гранти українським науковцям на їхні дослідження. Загалом у розпорядженні нової структури є 526 мільйонів гривень на 2020 рік.

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