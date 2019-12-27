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В Міносвіти анонсували повноцінний запуск нового органу: деталі

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Повноцінно запрацювати фонд не міг через бюрократичні обмеження / Ousa Chea

У міністерстві освіти затвердили останню постанову щодо роботи Національного фонду досліджень. Перші гранти українським вченим видаватимуть вже навесні 2020 року.

Про останній крок у напрямі грантового фінансування наукових проєктів розповіла міністерка освіти Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.

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Нацфонд досліджень – це абсолютно нова структура для підтримки українських вчених, створена за аналогом з провідними науковими фондами світу. НФД надаватиме гранти дослідникам незалежно від відомчої належності установ, де вони працюють,
– пояснила Ганна Новосад.

Сам фонд був створений ще торік, але тепер у відомстві залагодили останні процедури перед його повноцінним стартом.

Яку функцію буде виконувати фонд?Надаватиме гранти українським науковцям на їхні дослідження. Загалом у розпорядженні нової структури є 526 мільйонів гривень на 2020 рік.

3 проєкти, які відповідатимуть всім умовам, відправлятимуть на розгляд експертів. За підсумками експертизи комісія конкурсу формуватиме рейтинговий список проєктів та надаватиме пропозиції щодо переможців та обсягу фінансування їхніх робіт.

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Як визначатимуть кому давати гроші?

  • після консультації з експертами, остаточне рішення ухвалюватимуть колективно 30 провідних вчених з українських університетів;
  • вичерпна інформація щодо того куди направлені гроші буде розміщена на сайті;
  • після завершення проєкту Фонд буде зобов’язаний подати кінцевий звіт про те, куди були використані гроші.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Гроші Освіта Наука в Україні Наука Міністерство освіти та науки України Ганна Новосад
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