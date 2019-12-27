В Міносвіти анонсували повноцінний запуск нового органу: деталі
У міністерстві освіти затвердили останню постанову щодо роботи Національного фонду досліджень. Перші гранти українським вченим видаватимуть вже навесні 2020 року.
Про останній крок у напрямі грантового фінансування наукових проєктів розповіла міністерка освіти Ганна Новосад, пише пресслужба МОН.
Більше про фонд: Кабмін утворив Нацфонд досліджень: озвучено його завдання
Нацфонд досліджень – це абсолютно нова структура для підтримки українських вчених, створена за аналогом з провідними науковими фондами світу. НФД надаватиме гранти дослідникам незалежно від відомчої належності установ, де вони працюють,
– пояснила Ганна Новосад.
Сам фонд був створений ще торік, але тепер у відомстві залагодили останні процедури перед його повноцінним стартом.
Яку функцію буде виконувати фонд?Надаватиме гранти українським науковцям на їхні дослідження. Загалом у розпорядженні нової структури є 526 мільйонів гривень на 2020 рік.
3 проєкти, які відповідатимуть всім умовам, відправлятимуть на розгляд експертів. За підсумками експертизи комісія конкурсу формуватиме рейтинговий список проєктів та надаватиме пропозиції щодо переможців та обсягу фінансування їхніх робіт.
Вас зацікавить: Більш як півмільярда гривень: У Міносвіти розповіли про реформу Національного фонду досліджень
Як визначатимуть кому давати гроші?
- після консультації з експертами, остаточне рішення ухвалюватимуть колективно 30 провідних вчених з українських університетів;
- вичерпна інформація щодо того куди направлені гроші буде розміщена на сайті;
- після завершення проєкту Фонд буде зобов’язаний подати кінцевий звіт про те, куди були використані гроші.
Вибір редакції
-
Ти ж не безсмертна: співзасновниці організації "Батьки SOS" спалили авто – з'явилось відео20 грудня , 18:42
-
ЗНО – реальна боротьба з корупцією чи пережиток минулого: відповідь експертів21 грудня , 15:27
-
Випускників не ставлять в умови суїцидального стресу, – експерт про досвід ЗНО за кордоном23 грудня , 13:30