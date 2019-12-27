В Минобразования анонсировали полноценный запуск нового органа: детали
В министерстве образования утвердили последнее постановление о работе Национального фонда исследований. Первые гранты украинским ученым будут выдавать уже весной 2020 года.
О последнем шаг в направлении грантового финансирования научных проектов рассказала министр образования Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.
Больше о фонде: Кабмин создал Нацфонд исследований: озвучена его задача
Нацфонд исследований – это совершенно новая структура для поддержки украинских ученых, созданная по аналогии с ведущими научными фондами мира. НФИ будет предоставлять гранты исследователям независимо от ведомственной принадлежности учреждений, где они работают,
– пояснила Анна Новосад.
Сам фонд был создан еще в прошлом году, но теперь в ведомстве уладили последние процедуры перед его полноценным стартом.
Какую функцию будет выполнять фонд?
Предоставлять гранты украинским ученым на их исследования. Всего в распоряжении новой структуры есть 526 миллионов гривен на 2020 год.
3 проекта, которые будут отвечать всем условиям, будут отправлять на рассмотрение экспертов. По итогам экспертизы комиссия конкурса будет формировать рейтинговый список проектов и предоставлять предложения по победителям и объему финансирования их работ.
Более полумиллиарда гривен: В Минобразования рассказали о реформе Национального фонда исследований
Как будут определять кому давать деньги?
- после консультации с экспертами, окончательное решение будут принимать коллективно 30 ведущих ученых из украинских университетов
- исчерпывающая информация о том куда направлены деньги будет размещена на сайте;
- после завершения проекта Фонд будет обязан подать окончательный отчет о том, куда были использованы деньги.