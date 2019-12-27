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В Минобразования анонсировали полноценный запуск нового органа: детали

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Полноценно заработать фонд не мог из-за бюрократических ограничений / Ousa Chea

В министерстве образования утвердили последнее постановление о работе Национального фонда исследований. Первые гранты украинским ученым будут выдавать уже весной 2020 года.

О последнем шаг в направлении грантового финансирования научных проектов рассказала министр образования Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.

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Нацфонд исследований – это совершенно новая структура для поддержки украинских ученых, созданная по аналогии с ведущими научными фондами мира. НФИ будет предоставлять гранты исследователям независимо от ведомственной принадлежности учреждений, где они работают,
– пояснила Анна Новосад.

Сам фонд был создан еще в прошлом году, но теперь в ведомстве уладили последние процедуры перед его полноценным стартом.

Какую функцию будет выполнять фонд?
Предоставлять гранты украинским ученым на их исследования. Всего в распоряжении новой структуры есть 526 миллионов гривен на 2020 год.

3 проекта, которые будут отвечать всем условиям, будут отправлять на рассмотрение экспертов. По итогам экспертизы комиссия конкурса будет формировать рейтинговый список проектов и предоставлять предложения по победителям и объему финансирования их работ.

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Как будут определять кому давать деньги?

  • после консультации с экспертами, окончательное решение будут принимать коллективно 30 ведущих ученых из украинских университетов
  • исчерпывающая информация о том куда направлены деньги будет размещена на сайте;
  • после завершения проекта Фонд будет обязан подать окончательный отчет о том, куда были использованы деньги.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Деньги Ганна Новосад Министерство образования и науки Украины Наука Учеба Наука в Украине
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