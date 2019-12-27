В Минобразования анонсировали полноценный запуск нового органа: детали

В министерстве образования утвердили последнее постановление о работе Национального фонда исследований. Первые гранты украинским ученым будут выдавать уже весной 2020 года.

О последнем шаг в направлении грантового финансирования научных проектов рассказала министр образования Анна Новосад, пишет пресс-служба МОН.

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Нацфонд исследований – это совершенно новая структура для поддержки украинских ученых, созданная по аналогии с ведущими научными фондами мира. НФИ будет предоставлять гранты исследователям независимо от ведомственной принадлежности учреждений, где они работают,

– пояснила Анна Новосад.

Сам фонд был создан еще в прошлом году, но теперь в ведомстве уладили последние процедуры перед его полноценным стартом.

Какую функцию будет выполнять фонд?

Предоставлять гранты украинским ученым на их исследования. Всего в распоряжении новой структуры есть 526 миллионов гривен на 2020 год.

3 проекта, которые будут отвечать всем условиям, будут отправлять на рассмотрение экспертов. По итогам экспертизы комиссия конкурса будет формировать рейтинговый список проектов и предоставлять предложения по победителям и объему финансирования их работ.

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Как будут определять кому давать деньги?