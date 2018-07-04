Кабмин создал Нацфонд исследований: озвучена его задача

Кабмин создал Национальный фонд исследований. Задача новосозданной структуры будет заключаться в поддержке фундаментальных и прикладных исследований, а также научно-технических разработок в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украины".

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"Предполагается, что именно этот фонд ответит на некоторые вызовы, связанные с недостаточностью прозрачности финансирования, чтобы это финансирование попадало к лучшим из тех, кто может показывать результаты, и тратилось эффективнее для нужд экономики и общества", – рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Управлять Нацфондом будет правительство Украины.

Основными задачами Фонда исследований являются: поддержание фундаментальных исследований в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук; поддержание прикладных исследований и научно-технических разработок в приоритетных направлениях развития науки и техники.