00:42
3 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
  • пятница
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Куда исчез Путин. Тростниковое чудо России
Вєсті Кремля
21:30, 2 июля
Вести.UA. Азаров беднеет на глазах. Праздничные трусы Ляшко
Вєсті.UA
20:49, 2 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Образование за рубежом: куда едет и возвращается ли украинская молодежь на Родину

77 Читати новину українською

Все больше украинцев едут получать высшее образование за границу. Эксперты рассказали, почему украинские студенты выбирают иностранные вузы, в каких странах и возвращаются ли затем в Украину.

В 2017 году образование за рубежом получали 70 тысяч украинцев.

Читайте также: В Украине стартовала вступительная кампания: когда отправлять заявления в вузы

"Эта цифра действительно растет за прошедшие годы, особенно после 2014 года, когда одним из фактором выбора места учебы за границей стал фактор безопасности. Но с другой стороны эта цифра является сравнительно небольшой, как в мировых или европейских масштабах, она является очень-очень маленькой по сравнению с количеством трудовых мигрантов", – отметил директор Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

В основном дети выбирают ИТ-сферу и менеджмент. Однако остаться за границей и получить работу не так просто. К примеру, законодательно в Швейцарии и Англии, после окончания обучения, выпускники сразу должны вернуться на Родину. А вот в Польше, Германии можно и задержаться. Однако, легче всего задержаться все же в Канаде и Америке, говорят эксперты.

Америка предоставляет шикарную возможность для всех студентов, которые закончили университет по специальностям связанных с инженерией, компьютеризацией, математикой и науками, ведь они могут остаться там на три года,
– рассказала менеджер образования за рубежом IQ Consultancy Марина Дженкинс.

Студент Максим, который едет учиться в Сиэттл, еще не знает будет он возвращаться или нет. Говорит, главное получить знания.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости Украины студенты Образование
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 2 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему у Германии сейчас большие проблемы
2 июля, 23:00 Почему у Германии сейчас большие проблемы
Іван Яковина 116
Главные новости 2 июля: обменный список россиян, украинцы застряли на отдыхе за рубежом
2 июля, 22:44 Главные новости 2 июля: обменный список россиян, украинцы застряли на отдыхе за рубежом
86
Как быстро приготовить вкусную еду
2 июля, 19:00 Как быстро приготовить вкусную еду
Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
2 июля, 22:04 Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России
Альфред Кох 1601
Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
2 июля, 21:00 Рецепты алкогольных коктейлей: с виски, ромом, джином и мартини
89
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук