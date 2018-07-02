Образование за рубежом: куда едет и возвращается ли украинская молодежь на Родину

Все больше украинцев едут получать высшее образование за границу. Эксперты рассказали, почему украинские студенты выбирают иностранные вузы, в каких странах и возвращаются ли затем в Украину.

В 2017 году образование за рубежом получали 70 тысяч украинцев.

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"Эта цифра действительно растет за прошедшие годы, особенно после 2014 года, когда одним из фактором выбора места учебы за границей стал фактор безопасности. Но с другой стороны эта цифра является сравнительно небольшой, как в мировых или европейских масштабах, она является очень-очень маленькой по сравнению с количеством трудовых мигрантов", – отметил директор Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

В основном дети выбирают ИТ-сферу и менеджмент. Однако остаться за границей и получить работу не так просто. К примеру, законодательно в Швейцарии и Англии, после окончания обучения, выпускники сразу должны вернуться на Родину. А вот в Польше, Германии можно и задержаться. Однако, легче всего задержаться все же в Канаде и Америке, говорят эксперты.

Америка предоставляет шикарную возможность для всех студентов, которые закончили университет по специальностям связанных с инженерией, компьютеризацией, математикой и науками, ведь они могут остаться там на три года,

– рассказала менеджер образования за рубежом IQ Consultancy Марина Дженкинс.

Студент Максим, который едет учиться в Сиэттл, еще не знает будет он возвращаться или нет. Говорит, главное получить знания.