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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Украине стартовала вступительная кампания: когда подавать заявления в вузы

242 Читати новину українською
В Украине стартовала вступительная кампания: когда подавать заявления в вузы

2 июля в Украине стартовала вступительная кампания, абитуриенты могут создавать электронный кабинет и через него загружать документы для поступления в университет.

Об этом сообщат 24 канал.

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В частности, со 2 июля можно через электронный кабинет загружать сертификаты внешнего независимого оценивания. А вот сами заявления в вузы можно подать через эти онлайн-кабинеты с 12 по 26 июля.

Первые списки зачисленных обнародуют уже 1 августа. Напоминаем, по новым правилам, на бюджетную форму обучения можно подать не более семи заявлений.

"Подготовку к вступительной кампании мы начали еще осенью 2017 года. 13 октября 2017 года мы утвердили соответствующие Условия приема на обучение в учреждения высшего образования. В этом году новаций меньше, если сравнивать за последние несколько лет, но они есть. В основном они направлены на совершенствование или отшлифовку тех нововведений, которые мы внедрили в прошлом году", – подчеркнула Лилия Гриневич.


 

Теги: Новости Украины ВНА Образование Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 канал
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